Zvezdnik dvignil prah z objavo fotografije, hujšal bo pred oboževalci

Bil je izklesan zvezdnik akcijskih filmov. In takšno telo si želi nazaj.

Izziv velikega Willieja

Brez sramu je pokazal, da še nikoli ni bil v tako slabi formi. FOTO: Osebni Arhiv

Slastna uteha

Prihajajoča oddaja bo Smithovo drugo sodelovanje s kanalom youtube. Prva izpred treh let z naslovom Will Smith: The Jump se je izkazala za velikanski uspeh z več kot milijon ogledi v prvih 48 urah.

Pandemska izolacija na domu razen več časa, preživetega z družino, ni imela veliko svetlih plati. Ljudje smo družabna bitja, zato sta nenadoma močno omejen krog stikov ali celo popolno samotarstvo netila čustvene stiske. Nič kaj blagohotno pa to ni vplivalo na naše telo, saj je ena najpogostejših poti postala pot do hladilnika, kar je združeno z manj gibanja na prostem ali v telovadnicah botrovalo kopičenju kilogramčkov.Temu niso ušli niti zvezdniki, v katere smo na velikih platnih običajno zrli z mešanico občudovanja in zavisti, kako jim uspe ohranjati telo v brezhibni formi. »Iskren bom z vami. Še nikoli v življenju nisem bil v slabši telesni pripravljenosti,« se jepokazal svojim 53 milijonov sledilcem na instagramu, ki pa hollywoodskega težkokategornika skoraj ne bi prepoznali.Tam, ker so bile nekdaj izklesane trebušne mišice, tako poudarjene, kot bi bile narisane, mu zdaj raste mehak, okrogel trebušček, skoraj kot hlebček vzhajanega kruha. Ali, kot je šaljivo pripomnil, je okrogel kot krofek. A ne več za dolgo - pandemskemu salu je že napovedal trd boj, ki ga bo tudi vestno dokumentiral s kamerami. Šestdelna oddaja na youtubu, ki bo beležila njegovo pot k nekdanjemu telesu akcijskega filmskega zvezdnika, pa bo morda motivirala gledalce, da sledijo zgledu.Pred sedmimi leti je svet obnorel spletni izziv polivanja z ledeno vodo, ki se mu niso mogli upreti niti zvezdniki, saj so čebre ledenice nase zlivali tudi.,in. Predlani so v nekoliko drugačni spletni noriji poskušali s skokom in obratom v zraku z nogo odviti zamašek na plastenki, kar je, denimo, uspeloLani so tekmovali, ali lahko oblečejo majico, medtem ko stojijo na rokah, kar so počeli predvsem mišičasti zvezdniki, medtem ko so predstavnice nežnejšega spola raje delile kolaž svojih fotografij, ki je najbolje orisal minulo leto, mesec za mesecem, čemur so se po pobudnicipridružileinZdaj pa se zdi, da je s svojo debelušno fotografijo nov spletni izziv začel tudi Will Smith, saj njegovo odkritosrčno priznanje ni zgolj nemudoma poželo že skoraj sedem milijonov všečkov, s predpandemskimi in bolj porejenimi popandemskimi fotkami so se mu namreč oglasili stanovski kolegi, kot soin, pa tudi povsem običajni moški s podobnimi težavami. Še več, tudi ti so se odločili poraziti dodatne maščobne blazinice in so sledili zvezdnikovemu zgledu z dodatno fotografijo le v spodnjicah, tik preden spet krenejo v telovadnico. »Imamo to! Novi posnetki v roku 12 tednov!« je zato čivknil igralec in izzval moške, naj delijo tudi fotografije, ki bodo pokazale plod trimesečnega potenja v telovadnici. Pod ključnikom ##bigwilliechallenge (izziv velikega Willieja).Smith ima za sabo že prvo garanje na telovadnih napravah. »Spet sem na začetku. Videti sem kot krogla,« se je sicer ljubeče posmehnil samemu sebi, zavedajoč se, da je redna športna vadba zgolj del enačbe. Drugi del, morda celo težji, je, da se odpove sladkim pregreham, v katerih je našel uteho.»Moje telo me je spremljajo vso pandemijo, med nešteto dnevi brskanja po shrambi. Rad imam svoje telo, a želim se počutiti bolje! Nič več polnočnih kolačkov! Spravil se bom v najboljšo formo svojega življenja!« je samemu sebi zrecitiral motivacijski govor. In morda mu bo v pomoč, da bodo ves znoj in garanje, verjetno pomešana s preklinjanjem, beležile kamere.»Zabavno bo, navdihujoče, pustolovsko,« obljubljajo pri youtubu. In četudi premierni datum oddaje – z nadvse zgovornim naslovom Best Shape Of My Life (Najboljša forma mojega življenja) – še ni znan, pa so ustvarjalci že izdali, da bodo šov o igralčevem boju s težo zabelili z gosti, med katerimi bodo profesionalni športniki, zdravniki in strokovnjaki za prehrano, hujšanje in telesno vadbo.