Zvezdnik Čudnih stvari skočil v zakon

THE PHOTO ACCESS/COVER IMAGES Kdaj ga bomo spet videli v vlogi šerifa Hopperja, ni znano. FOTO: Jared Milgrim/Cover Images



Trpi za bipolarno motnjo

1 leto je veljaven poročni certifikat.

Igraleciz Netflixove uspešnice Stranger Things (Čudne stvari) je prisegel večno zvestobo pevki. Poročila sta se v Las Vegasu, obred je opravil dvojnik kralja rock'n'rolla. V kapeli Graceland, kjer sta se poročila, so se v zakon sprehodili že številni slavni, med njimiin. Žareča nevesta je nosila Diorjevo mini obleko v slogu šestdesetih let (kljub temu je stala vrtoglavih 3600 evrov), ženin pa klasično mornarsko modro obleko in kravato. Po obredu sta 45-letnik in 35-letnica edini gostji, Lilyjini hčerki, osemletnoin sedemletno, povabila v restavracijo s hitro prehrano, tam pa si je druščina za poročno kosilo privoščila hamburgerje.Poroka je bila še kako drugačna od razkošnega slavja, ki ga je Lily doživela, ko se je poročila s prvim možem, a ta najbrž ne bo edina, saj je poročni certifikat, ki sta ga mladoporočenca pridobila v Vegasu, veljaven le eno leto. Morda si bosta večji pomp privoščila na morebitni naslednji. »Na poroki, ki jo je potrdil kralj, je princesa ljudskih src vzela svojega predanega nosilca kreditnih kartic, ki je sicer iz skromne družine, a prijazen. Obred pod zaradi bližnjih požarov pepelnatim nebom je bil čudovit in sredi globalne pandemije,« se je na instagramu pošalil ženin. Oba zakonca sta se s poroko pohvalila na družabnih omrežjih.Svatba se je zgodila nekaj dni po tem, ko so paparaci na Lilyjinem prstu ujeli bleščeči diamantni prstan. To je prililo še nekaj olja na ogenj govoric, da sta z igralcem zaročena. Po New Yorku sta se sprehajala po skupnih počitnicah na Hrvaškem.Par so prvič opazili skupaj avgusta lani, od takrat pa je njuna zveza postajala vedno bolj trdna. David je bil pred Lily zaročen z igralko, s katero sta bila skupaj med letoma 2009 in 2011. Med 2011. in 2015. je hodil z, nato pa kratek čas še z. Lily je pred kratkim prenehala piti in začela živeti bolj zdravo, za kar naj bi bil zaslužen prav David.»Danes sem že devet mesecev trezna! In obrisi trebušnih mišic se kažejo. Zelo zadovoljna!« se je pohvalila na instagramu. V intervjuju leta 2018 je razrila, da se je v alkohol zatekla zaradi osebnih težav. »Mislim, da sem divje odvisniška osebnost, in ko se počutim, da ne zmorem, zlorabljam mamila in alkohol, da ne bi razmišljala o rečeh, vendar pa nikoli nisem bila nekdo, ki hlepi po naslednjem odmerku,« je razložila. Lily sicer trpi za bipolarno motnjo. Zdi se, da je zvezdnica prenehala piti prav v času, ko je začela hoditi z Davidom. Slednji je v zadnjih letih zaslovel z vlogo k alkoholizmu nagnjenega šerifa Hopperja v Netflixovi znanstvenofantastični uspešnici Čudne stvari. Poleg v seriji, katere četrto sezono oboževalci že nestrpno čakajo, a ni znano, kdaj bo premiera, ga bomo v kratkem videli še v filmu Black Widow (Črna vdova).