Zvezdnik Anatomije padca obtožen posilstva

Francoska drama Anatomija padca je s kipcema za najboljši scenarij in tujejezični film slavila na nedavni podelitvi zlatih globusov. A čeprav se je režiserka Justine Triet, ki se je pod uspešnico podpisala tudi kot scenaristka, med zahvalnim govorom spomnila skoraj vsakega člana ekipe, je skrivnostno izpustila ime Samuela Theisa, igralca, ki je v nagrajeni sodni drami upodobil moža glavne junakinje, obtožene njegovega umora.

Verjetno ne zato, ker ne bi filmu, o katerem govorijo kot o močnem oskarjevskem kandidatu, nečesa doprinesel. Prej zaradi obtožb posilstva, ki so v teh dneh padle na francoskega zvezdnika.

S canskega festivala je film odšel z najodličnejšo zlato palmo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Igralec je že pred časom sklenil svojo ustvarjalnost razširiti še na druge sfere sedme umetnosti in je navdušil že s svojim režijskim prvencem Party Girl pred desetimi leti. Žirija canskega festivala je namreč dramo, pri kateri je sodeloval v vlogi režiserja in scenarista, nagradila z odličjem caméra d'Or (zlata kamera).

Priča je preiskovalcem opisala dogajanje med režiserjem in članom ekipe kot trenutek nežnosti.

Lansko poletje je že tretjič sedel na režijski stolček, a je snemanje filma Je te jure nato dokončal na daljavo. Zaradi obtožbe posilstva, s katero se je na producentko Caroline Bonmarchand obrnil član ekipe, je slednja namreč sklenila, da je najbolje, da med interno preiskavo domnevnega spolnega napada Theisa za vsak primer fizično ločijo od drugih.

300 strani dolgo poročilo

Zgodilo naj bi se 1. julija lani, ko so bili s snemanjem nekje na polovici. Ekipa se je nekoliko sprostila in poveseljačila na zasebni zabavi v stanovanju, ki ga je produkcija najela za čas snemanja. Eden od ekipe je v stanovanju prenočil, saj je pregloboko pogledal v kozarec. In tedaj je menda sledil napad, ki je zanj spremenil vse.

V jutranjih urah naj bi ga Theis posilil. Na obtožbe se je filmar odzval, da je bil spolni odnos sporazumen, njegova odvetnica Marie Dosé pa je dodala, da je interna preiskava pokazala, da ni dokazov za posilstvo. V poročilu, dolgem 300 strani, je menda tudi pričevanje očividca, ki je odprl vrata spalnice, v kateri sta bila režiser in njegova domnevna žrtev – a je dogajanje opisal kot »trenutek nežnosti« med njima.

V obdobju, ko je Anatomija padca na zmagovalnem pohodu, je na igralca padla senca škandala. FOTO: Press

Domnevna žrtev je takoj po incidentu zapustila snemanje in dogodek prijavila produkciji. Člani ekipe so dobili možnost pogovora s psihologom, Theis pa je snemanje dokončal na daljavo: vsak dan je prvi prišel na prizorišče, vse pripravil, nato pa režiral iz druge sobe. Igralci so se seveda lahko obrnili nanj z vprašanji, a večinoma so komunicirali prek videopovezave.

Po nekaterih poročilih naj bi član ekipe dogodek prijavil tudi policiji, a zvezdnikova odvetnica je dejala, da oblasti niso ne obtožile ne kontaktirale njenega klienta.