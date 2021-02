Zvezdnik (44) umrl po kratki bitki z rakom

Igralec, daleč najbolj znan po vlogi Screecha v televizijski seriji Saved By The Bell, je umrl po kratki bolezni. Pri 44 letih je bil zanj usoden rak na pljučih, je potrdil njegov tiskovni predstavnik. Njegov soigralec v serijije bil eden prvih, ki se je na spletnih omrežjih poslovil od Dustina. »Dustin, pogrešali te bomo. Krhkost tega našega življenja je nekaj, česar ne smemo vzeti za samoumevno. Nadaljujemo z molitvami za tvojo družino.«»Močno užaloščena sem ob novici o smrti mojega starega soigralca. Življenje je zelo krhko in tega ne smemo vzeti za samoumevno,« pa je zapisala Dustinova soigralkaNovica o smrti prihaja le nekaj dni zatem, ko je Dustinov prijatelj razkril, kakšne so bile njegove zadnje želje; želel si je govoriti z basistom svoje najljubše skupine Tool in obiskati Disneyjev park na Floridi, posvečen Vojni zvezd, vendar mu to ni bilo usojeno.Dustin je imel veliko bulo na svojem vratu že nekaj časa, a si ni upal k zdravniku, ker naj bi se bal, da bodo ljudje na spletu objavljali njegove fotografije in se delali norca iz njega. A januarja so bolečine po vsem telesu postale prehude, odšel je v bolnišnico, kjer so mu povedali, da ima raka. Bil je na kemoterapiji, a zaman.