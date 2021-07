Zvezdnico so okradli na canskem festivalu

O Jodie kot o temnopolti Ane Boleyn se bo vedno govorilo, tako ali drugače. FOTO: Chanel 5

Menjala hotel

Ker mešane zveze v ZDA niso dobro sprejete, sta se Jodie in Joshua preselila na drugo stan luže. FOTO: osebni arhiv

Začetek filmskega festivala v Cannesu so s skoraj nebrzdanim veseljem pričakovali še celo filmski veterani, vajeni imenitnih dogodkov zabavne industrije. Po pandemskem mrtvilu, ki je z enim samim zamahom s koledarja lanskega leta, pa tudi dobršnega dela letošnjega, izbrisalo družabne prireditve filmske smetane, so se zvezdniki namreč naposled spet lahko (skoraj kot nekdaj) sprehodili po razviti rdeči preprogi, kramljali s stanovskimi kolegi in se pokazali v najlepši, najbolj brezhibni različici samih sebe.A če je bil canski festival, trenutno v teku, vesel dogodek za veljakinje, kot stain, je bil še toliko pomembnejši za, saj ji je prihod nanj potrdil, da ji je uspel veliki met. Toda če je na francosko riviero prišla polna pričakovanj in vzhičenja, je igralka v tej svetovni prestolnici filma za nekaj dni že hitro doživela ledeno mrzel tuš. Nakit, ki ga je nosila na premieri, je namreč pritegnil poglede nepridipravov, ki so vdrli v njeno sobo in jo olajšali za več deset tisoč evrov vredne dragotine. In še pomembnejše, oropali so jo tudi občutka varnosti.V Cannes je temnopolto igralko med drugim pripeljala premiera njenega najnovejšega projekta After Yang, v katerem je zaigrala z irskim zapeljivcem. Toda pritegnila ni le s filmom, prenekatere oči so obvisele tudi na igralkinem dekolteju, ki ga je krasil robusten, izbran Guccijev kos nakita iz zlata in diamantov, ki pa ga na zvezdničino smolo niso občudovali le ljubitelji lepote.Vpadljiv kos je premamil tudi tatove, ki pa niso vedeli, da si ga je za premiero le izposodila ter ga nemudoma po koncu prireditve že vrnila. Pohlepneži, prepričani, da je Guccijeva stvaritev z njo odšla v hotelsko sobo, so izkoristili jutro naslednjega dne, ko je lepotica šla na zajtrk, ter se priplazili v njeno sobo. Toda tam so se jim usta nekoliko povesila, tistega, po kar so prišli, ni bilo. Vseeno pa so pobrali za več deset tisočakov igralkinega nakita, med temi kos, ki je za Jodie neprecenljiv – popihali so jo s poročnim prstanom njene mame, z delom igralkine družinske zapuščine. »Nisem si mislila, da bom tako preživela svoj zadnji dan canskega festivala, toda tukaj smo. Dve uri in pol na policijski postaji,« je čivknila Turner-Smithova.Okradli so jo v petek. Natančno prijavo policiji je podala dva dni pozneje, v nedeljo. Toda prve ukrepe je sprejela že takoj po ropu, saj se je še v petek nemudoma preselila v drug hotel, dobila je tudi dodatno varovanje, ne le zaradi sebe, še nekoliko bolj zaradi svoje hčerke, ki jo je pred komaj dobrim letom dobila s partnerjem. Ko je bila prepričana, da bo z malčico vse v redu in je na varnem, pa je nadaljevala obveznosti, med drugim je spregovorila o pomanjkanju priložnosti za nebelske igralke v igralski industriji.»Želim si sodelovati z odličnimi režiserji. A v prav tolikšni meri želim delati tudi z ženskami vseh barv kože in jim dati priložnost, ki je bila dana meni, saj jim kljub talentu zgolj zaradi barve polti prepogosto mnoga vrata ostajajo zaprta,« je dejala Jodie, ki je na lastni koži občutila, da se te stvari vendar nekoliko premikajo v pravo smer, četudi le (pre)počasi. Turner-Smithova je tista, ki je lani dvignila gromozanske oblake prahu, ko je režiserka ​glavno vlogo angleške kraljicedodelila temnopolti Jodie.Pač v luči precej nove usmeritve v industriji, da se režiserji za igralce odločajo po energiji, ki jo izžarevajo, ne meneč se za njihov etnični izvor. »Ko potegnem črto, ljudje bodo vedno imeli neko mnenje o tem, da je temnopolta igralka zaigrala angleško kraljico,« je dejala Jodie, pri tem pa opomnila, da domišljija na filmskem traku vselej vsaj nekoliko odstopa od zgodovinskih dejstev, ne nazadnje je irski lepotecv seriji Tudorji upodobil