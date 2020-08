Zvezdničina sestra se bori za vsak vdih

Osebni Arhiv To je soba, v kateri se Sharonina sestra bori za življenje. FOTO: Osebni Arhiv

Okužba v lekarni?

Ogrožen tudi svak

Ni ena tistih, ki so ob širjenju koronavirusa zamahnili z roko. Nasprotno ježe od začetka, ko je nevarni virus začel kositi tudi na drugi strani luže, upoštevala vsa navodila in priporočila, se s sinovoma samoizolirala ter si, ko je že morala po opravkih, vselej nadela zaščitno masko. A je žal še predobro spoznala, da tudi vestno upoštevanje zaščitnih ukrepov ni vedno dovolj. »Moja sestraima covid-19. To je njena bolniška soba. Eden od vas, ki ne nosite mask, ji je to storil! Edini kraj, kamor je šla, je bila namreč lekarna,« je čivknila zvezdnica in v opomin ljudem pripela fotografijo izolacijske bolniške sobe, v kateri se njena mlajša sestra v teh dneh bori za življenje in kamor lahko vstopi le zdravniško osebje, od glave do pet oblečeno v zaščitna oblačila.Stonovi sestri dobro vesta, kaj pomeni, če ti življenje visi na nitki. Hollywoodska lepotica je namreč že večkrat zrla smrti naravnost v oči, prvič kot najstnica, nazadnje pa pred 19 leti, ko so ji zdravniki spregledali anevrizmo, zaradi katere ji je kri zalivala možgane devet dni ter je po nujni operaciji nato potrebovala še debeli dve leti, da se je spet naučila osnov, kot sta hoja in govor. Nič bolj pa ni bilo prizaneseno njeni tri leta mlajši sestri, ki živi z avtoimunsko boleznijo lupus, zaradi katere je pred petimi leti morala na kemoterapijo. Kar ji je sicer rešilo življenje, a ima tako rekoč uničen imunski sistem, zaradi česar se jenadvse dobro zavedala, da – ne nazadnje je v skupini izjemno ranljivih – nikakor ne sme priti v stik s korono. »To sva midva, na poti v najin raj v Montani. Tukaj naju, tako sva mislila, covid-19 ne more najti. Nič nakupovanja, nič zabav, videla nisva skoraj nobene žive duše,« je dejala Kelly, ki se je že sredi marca z možemskrila v počitniško hišico v divjino zvezne države Montana. A čeprav sta se držala zase, Kelly je po več letih spet sedla za šivalni stroj in se lotila šivanja zaščitnih mask, ju je virus vseeno našel. Očitno – tako razkriva Sharonin tvit – na poti v lekarno, ki je bila ena redkih točk, kamor sta občasno odšla in kjer bi lahko prišla v stik z okuženo osebo. In očitno je Kelly zadela na nesrečni loteriji ter se med eno redkih poti med ljudi okužila. Zdaj leži v bolnišnici in se bori za vsak vdih. »Hlastam za zrakom. Borim se za vsak vdih. Covida-19 si ne želite!« je sporočila iz bolnišnice. »Zase in za ljudi, ki jih imate radi, se zavzemajte za testiranje in nošenje mask. Zahtevajte od ljudi, da nosijo maske. Ne želite se počutiti, kot se jaz.«Da se je korona prikradla v družino Sharon Stone, sta sporočili tako igralka kot njena sestra. A če sta sprva izpostavili le Kellyjino nič kaj zavidljivo stanje, je Sharon zdaj razkrila vso bolečo resnico. Ob Kelly se za življenje namreč bori tudi njen Bruce, boj zaradi istega sovražnika pa sta že izgubili tako zvezdničina babica kot njena botra. »Objavila sem že, da ima moja sestrica, ki že tako živi z lupusom in je brez imunskega sistema, zdaj še koronavirusno bolezen. Nisem pa povedala, da je na istem oddelku zaradi iste bolezni tudi njen mož, ki se prav tako bori za življenje,« je zapisala Sharon in nadaljevala, da sta bolezen staknila v državi, kjer testirajo le tiste, ki imajo simptome, in še v tem primeru je na rezultate treba čakati pet dni. »Ljudje, ki so bili z njo v stiku, se niso mogli testirati, če niso imeli simptomov. Tudi moja mama ne, čeprav je v zadnjega pol leta preživela že dva srčna napada in so ji vstavili srčni vzpodbujevalnik. A bi, kot moja sestra, prav lahko bila v stiku z asimptomatsko okuženo osebo.« Dobitnica zlatega globusa je dodala, da so njene skrbi in strahovi več kot upravičeni, saj da sta zaradi covida-19 umrli že njena babica in botra.