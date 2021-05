Zvezdnici umrl oče, nikoli se nista pobotala

Odtujeni oče pevkeje umrl v starosti 57 let. Adele, najbolj znana po hitu Hello, je zapustil njeno materin njo, ko je bila stara tri leta.»Vedno je upal, da se bo z Adelo izšlo, vendar se ni. Nekajkrat je poskušal narediti stvari pravilno, toda očitno mu ni uspelo,« je neki vir povedal za The Sun.Evans je leta 2013 razkril, da trpi za rakom na črevesju. Dve leti pred tem je podrobno opisal napake, ki jih je delal v otroštvu Adele. »Bil sem pokvarjen oče v času, ko me je resnično potrebovala. Vsak dan sem spil dva litra vodke in sedem ali osem vrčev piva,« je dejal. »Tako sem pil tri leta. Bog ve samo, kako sem to preživel. Globoko sem se sramoval tega, kar sem postal, in vedel sem, da je bilo najboljše, kar sem lahko storil za Adele, da sem poskrbel, da me nikoli ni videla v takem stanju.«V intervjuju za ameriški Vogue iz leta 2012 se je Adele odzvala na očetovo pripombo z besedami: »Pravzaprav sem bila pripravljena začeti znova, poskušati imeti stike z njim. A je vse izpustil iz rok. Nikoli več me ne bo slišal. Ker me ne bi nič bolj vznemirilo, kot da so očeta podkupovali novinarji.« Na podelitvi nagrad grammy leta 2017 je ponovno potrdila odtujenost od očeta. Tedaj se je zahvalila svojemu tudi že pokojnemu menedžerju, ker je prevzel vlogo njenega očeta.