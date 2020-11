Zvezdnici postali žgečkljivi podjetnici

»Sporazumni seks in intimni užitki so osnovna človekova pravica,« meni Dakota.

Pripomočki za seks kot osnovna pravica

Po mnenju zvezdnic bi vsi morali imeti dostop do spolnih igračk in se brez sramu predajati intimnim užitkom, ki so tudi del zdravja.

Čeprav seks že dolgo ni več tabu, se o ženski seksualnosti, predvsem v primerjavi z moško, vendar še vedno zgolj šepeta. O spolnih pripomočkih, za lasten užitek ali zadovoljstvo v dvoje, se govori kot o porednih in opolzkih, da njihovi uporabniki sramežljivo zardevajo. Večina stvari, povezanih s seksom, pa je še vedno povezana s spolom.»Seks je pomemben in poseben, kot takega bi ga morali tudi obravnavati. Ljudje imajo dovolj, da nekaj tako osnovno človeškega in prvinskega še vedno ni splošno sprejeto, kaj šele da bi se mu namenjalo ustrezno pozornost, se ga negovalo. Želim si svet, v katerem bi lahko brez predsodkov in obsojanja našim partnerjem in lastnemu telesu namenili ustrezno nego in pozornost,« je dejala, ne več le igralka, po novem tudi vlagateljica in kreativna direktorica znamke Maude, ki se ukvarja s seksualnim velnesom.Oblikovno dovršeni in diskretni vibratorji, organski kondomi, veganske sveče za masažo telesa, razgradljivi robčki za intimno nego. To se zgolj nekateri izdelki, ki jih ponuja Maude, nad njimi pa je navdušena tudi Dakota, ki ob žgečkljivejših temah ne zardeva. Kako tudi, ko pa jo je na zemljevid hollywoodskih zvezdic izstrelila prav nadvse vroča trilogija Petdeset odtenkov, v kateri je v zapeljivem spodnjem perilu kot Anastasia Steel odkrivala svet sadomazohizma. Zdaj pa se je odločila v svet spolnosti zakorakati še kot podjetnica.»Seksualni velnes, ki pomeni skrb za samega sebe in svoje telo, k čemur spadajo tudi sporazumni seks in intimni užitki, je osnovna človekova pravica,« je prepričana, medtem ko se etos znamke ujema z njenim temeljnim prepričanjem o spolnem zdravju. »Za telo bi morali z vidika spolnosti skrbeti enako, kot zanj skrbimo s prehrano, kozmetiko in telesno vadbo. Vsak odrasel človek bi moral imeti dostop do kakovostnih spolnih izdelkov, ne glede na spol, starost ali spolno usmerjenost.«Hollywoodska lepotica je navdušena, da je postala del zgodbe, ki stremi k destigmatizaciji spolnosti. Sodelovala bo pri ustvarjanju vselej novih izdelkov, s katerimi, upa, bo skrb za spolno zdravje postala del naše velnes rutine. A v tem ni edina, saj je v sfere seksualnega velnesa, morebiti nekoliko bolj tehnološko usmerjenega, zaplavala tudi igralka in manekenka. Moči je namreč združila z, idejno vodjo podjetja za spolni velnes, ki se ukvarja z izdelavo tehnološko izpopolnjenih spolnih igračk.»Takoj sem se našla v njenih idejah. Žensko podjetje, usmerjeno v užitek,« je dejala Cara, po novem solastnica in kreativna svetovalka. In slednje ji verjetno kar leži, saj je o seksu in odkrivanju lastne spolne usmerjenosti, za katero je zatrdila, da je fluidna, vselej govorila brez dlake na jeziku. »Že od mladega se učimo o spolnosti, spolnem velnesu in kako skrbeti zase, žal pa o tem ne govorimo vselej le pozitivno. Nikoli ni prepozno, da se začnemo učiti o lastnem telesu in spoznavati njegove potrebe. Tudi sama se še vedno učim. Med karanteno pa sem se o tem precej bolj odprto kot prej začela pogovarjati tudi s prijatelji,« je povedala lepotica, od aprila znova samska, saj je odklenkalo njeni ljubezni z igralkoPri tem je še poudarila, da podjetje, ki se mu je priključila, ne razlikuje po spolu, ampak je usmerjeno v izdelke, primerne za intimne užitke vseh. In, pssst, Carin najljubši izdelek je stimulator ščegetavčka, ki simulira sesanje z ustnicami.