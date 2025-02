Zvezdnica šokirala s priznanjem, kako zelo so ji škodovali: »S tem so prišle ponudbe za posege ...«

Resničnostna zvezdnica Chloe Ferry, znana po sodelovanju v priljubljeni oddaji Geordie Shore, je na družabnem omrežju spregovorila o kozmetičnih posegih in težavah z duševnim zdravjem.

»Biti na očeh javnosti pri 19 letih je bilo zelo strašljivo, bila sem naivna in ranljiva. Zasmehovali so me zaradi mojega videza in teže, kar je močno vplivalo na moje duševno zdravje in samozavest. Mlada ženska, ki sem jo nekoč imela rada je postala negotova in je iskala popolnost.«

»S tem so prišle ponudbe za kozmetične posege, za katere sem mislila, da bodo rešile vse moje težave, mi povrnile sijaj in ljubezen do sebe. To se ni zgodilo in začela sem trpeti za depresijo, tesnobo in fizičnim nelagodjem. Po letih dela na sebi, sem prišla do stopnje, ko želim biti iskrena do vas in vas popeljati na potovanje, na katerem popravljam vse dosedanje posege,« je dejala.