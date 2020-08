Zvezdnica serije Glee! končno mamica

Zaslovela je s serijo Glee!.

Dobila je svojega levčka

Fantičevo drugo ime, Leo, bi lahko bilo povezano z datumom rojstva, saj je po horoskopu levček. Ali pa morda, ker je zvezdnica že med nosečnostjo razmišljala o prvi noči čarovnic, ki jo bo letos preživela kot mamica, in si je že zamislila kostum za novorojeno štručko. »Na seznamu, v ožjem izboru, sta levček in kostum sušija.«

Pa je naposled tu!je v minulih tednih ponosno in ljubeče nastavljala vse bolj zaobljen nosečniški trebušček fotografskemu objektivu in svoje dneve v slikah delila z oboževalci, zdaj je težko pričakovani dojenček končno pokukal na svet. Zvezdnica serije Glee! je menda že pred slabim tednom, 20. avgusta, povila prvorojenčka, zalitega fantiča, ki sta mu z možem in novopečenim očkomnadela imeLjubezenska pot zvezdniškega parčka je potekala po precej ustaljenih tirih. Pred tremi leti sta se zaljubila, po slabem letu romance je bil Zandy že prepričan o globini in trajnosti svojih čustev in to izkazal z bleščečim štirikaratnim diamantnim zaročnim prstanom, ki ga je zlatarju sam pomagal oblikovati, saj je želel, da izraz njegove ljubezni nosi njegov pečat. Lansko pomlad sta si pred izbrano skupino 200 prijateljev in družino izmenjala poročne zaobljube, maja letos pa sta že navdušeno kriknila, da bo njuna sreča kmalu še za nekaj odtenkov lepša in svetlejša, saj da sta v radostnem pričakovanju.»Že skoraj od začetka si želita postati mati in oče,« je izdal vir, čeprav je, roko na srce, igralka o otrocih začela razmišljati šele, ko je njeno srce že utripalo za Zandyja. Pred njim se ji je namreč zdelo, da še nikakor ni pripravljena in dovolj zrela za vlogo mamice. A je vedela, da bo ta dan vseeno prišel. »Prihajam iz velike italijanske družine, zato si 100-odstotno želim vsaj enega otroka.« In je zdaj to minimalno kvoto tudi izpolnila.Mlada družinica je v teh dneh blaženo srečna, novopečeni starši pa čutijo le globoko hvaležnost. Zaradi darila ljubezni, ki sta ga dobila, in ker sta tako novorojenček kot mamica zdrava. »Vsi so preč od sreče in zdravi,« je povedal vir in dodal, da zaljubljencema v novi družinski dinamiki vsaj za zdaj nadvse dobro kaže. »Ever Leo ni zahteven dojenček.« A bo tudi on staršem verjetno že kmalu povzročil nekaj neprespanih noči.