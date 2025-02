Zvezdnica serije Emily v Parizu je postala mama: »Dobrodošla v središče najinega sveta«

Hollywoodska igralka Lily Collins in režiser Charlie McDowell sta se razveselila rojstva prvega otroka, ki ga je na svet prinesla nadomestna mati.

Igralka, znana po vlogi v seriji Emily v Parizu, je v petek na Instagramu razkrila veselo novico, da je skupaj z možem, filmskim režiserjem McDowellom, postala mama deklici Tove Jane McDowell. »Dobrodošla v središče najinega sveta, Tove Jane McDowell,« je zapisala ob fotografiji speče novorojenke, ki je zavita v odejico s svojim imenom, izvezenim v zlati barvi.

»Besede ne morejo opisati neskončne hvaležnosti najini izjemni nadomestni materi in vsem, ki so naju na tej poti podpirali. Ljubiva te do lune in nazaj,« je še dodala igralka.

Po poročanju ameriških medijev se je deklica rodila v začetku tedna v severni Kaliforniji.

Zvezdniške čestitke ob rojstvu hčerke

Oboževalci in prijatelji para so v komentarjih na Instagramu delili svoja navdušenja in čestitke. »Jokam od sreče!« je zapisala igralka Sarah Hyland. Amanda Seyfried je dodala: »To je popolno. Tako zelo sem srečna za vas štiri,« s čimer je verjetno namigovala na njunega psa Redforda. Sophia Richie pa je zapisala: »Rada vas imam! Iskrene čestitke!«

Ljubezen na prvi pogled

Lily in Charlie sta svojo romanco začela leta 2019, ko sta se spoznala na snemanju njegovega filma Gilded Rage. »Ko sem ga spoznala, sem takoj vedela, da želim nekoč postati njegova žena. Šlo je le za vprašanje časa,« je Collins kasneje razkrila v oddaji Live with Kelly and Mark.

Zaljubila sta se na prvi pogled. FOTO: Kgc-03

Par je oktobra 2020 oznanil zaroko, Collins pa je ob fotografiji romantične snubitve zapisala: »Čakala sem te vse svoje življenje in ne morem se načakati, da ga preživim s tabo.«

McDowell, sin igralcev Mary Steenburgen in Malcolma McDowella, je Lily zaprosil s posebno oblikovanim prstanom z ročno brušenim diamantnim kamnom. Na žalost je bil prstan maja 2023 ukraden.

Septembra 2021 sta se zaljubljenca poročila na intimni poroki v naravi v zvezni državi Kolorado. Collins je ob poročnih fotografijah zapisala: »Nikoli nisem želela biti nekomu nekdo bolj kot sem želela biti tvoja. In zdaj sem tvoja žena.«

Načrti za družino

Čeprav o svojih družinskih načrtih javno nista veliko govorila, je McDowell že oktobra 2024 nakazal, da si želita otroka. »To je naslednje poglavje, v katerega bi rada vstopila. Bomo videli, kdaj se bo zgodilo,« je dejal v intervjuju za E! News.

Kot kaže, sta zakonca ta korak že načrtovala, a ga do zadnjega trenutka ohranila zase.