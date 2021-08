Zvezdnica oskrbela ranjeno pohodnico

Prava samaritanka

Julie Bowen je bila del televizijske družinske serije Moderna družina. FOTO: Osebni Arhiv

Minnie ni pozabila niti na fotko s svojo slavno rešiteljico. FOTO: Osebni Arhiv

Američankaje imela na svojem seznamu želja, ki jih želi za časa življenja uresničiti, tudi pohod po nacionalnem parku v zvezni državi Utah. Na lastne oči je želela občudovati lepote tamkajšnjega kanjona z mogočnimi kamniti tvorbami, a jo je ta želja skoraj stala življenje, saj je dehidrirana obnemogla, pozabila pa je tudi na kak prigrizek, zanjo kot sladkorno bolnico nujen, zato je omedlela in se zvalila po skalah. Pri tem pa izgubila očala in si razbila nos. »Iz omedlevice me je potegnil poznan glas. Odprla sem oči in pred očmi se mi je izrisal sicer zamegljen, a poznan obraz,« ki ga spočetka ni znala umestiti. Dokler se ji ni utrnilo. Njena rešiteljica, ki ji je ponudila življenjsko nujno pijačo z elektroliti, slane prestice z arašidovim maslom in pomagala oskrbeti rane, ni bila nihče drug kot, zvezdnica serije Moderna družina. »Mislila sem, da sem se morda znašla v televiziji.«Zvezdnica priljubljene in ničkolikokrat nagrajene zabavne serije Moderna družina je že večkrat dokazala izjemno sočutje in že materinsko skrb za druge. Ko je pred skoraj desetletjem, ki je v seriji igrala njeno televizijsko hčer, zaradi prirojene bolezni dobila novo ledvico, je bila namreč Bowenova tista, ki je mladi soigralki pomagala in zanjo skrbela, kot bi tudi v resnici bila njena mama. Zdaj pa je Julie vnovič dokazala, da je prava samaritanka, vselej pripravljena pomagati, saj sta bili prav Julie in njena sestratisti, ki sta prvi priskočili na pomoč nezavestni pohodnici.Pohod, ki bi se zanjo lahko končal usodno, bo Minnie za vselej ostal v spominu. V lepem spominu. »Morda sem bila neumna, morda sem po nepotrebnem tvegala, ko sem se poskušala vzpeti na skale v parku, a vseeno vem, da bo to za vedno ostalo v mojem spominu kot eden tistih dogodkov, na katere se bom ozirala z neizmernim ponosom. Včasih je pač treba tvegati, da doživiš nekaj izjemnega,« je zdaj prepričana Minnie, ki je popisala, kako je hollywoodska zvezdnica postala njena rešiteljica. Kajti čeprav je šla na pohodniški izlet s sinom in možem, je ta, ko ji je začelo zmanjkovati moči, poslala naprej. Češ da se mora le nekoliko odpočiti in ju bo nato dohitela. Naslonila se je na skale. Naslednje, česar se spominja, pa je prigovarjanje poznanega glasu, da bo vse v redu, in nekoga, ki ji je čistil rane in jo obvezoval z obliži. »Odprla sem oči in svetlolaska mi je bila grozno znana. Vprašala sem jo, če jo poznam, a mi je dejala, naj ji sama povem, kdo je. A sprva nisem mogla povezati vseh pik, udarila sem se namreč v glavo. A ko mi je namignila z besedicama moderna družina, sem takoj vedela. Julie Bowen!« Pri tem je Minnie še dodala, da sta zvezdnica in njena sestra, sicer zdravnica, poklicali njenega sina in moža, poslali po pomoč ter ji razložili, da je njun vodnik videl, kako se je zvalila po skalah. Minniejin izlet se je nato zaključil z obiskom bolnišnice, tam je dobila pet šivov, a ji bo ta dan vseeno ostal v spominu kot eden najlepših v življenju. »Zvezdniki so lahko čudoviti ljudje. Julie in Annie mi je na pomoč poslala višja sila!«