Manekenka, ki je znana po svojih bujnih oblinah, je pred kratkim postala mamica. Tako kotje tudi ona ena tistih, ki brez zadržkov govori o vseh plateh poroda, o materinstvu in vsem, kar sodi zraven. A Iskra je šla še korak dlje. Na instagramu je objavila posnetek poroda, ki je potekal doma.Razkrila je, da je imela drisko, da je bruhala in da je na koncu rodila v bazenu. Povedala je, da otrok sprva ni zadihal in da je bil ves modrikast. Na srečo je bila pri porodu babica in je pomagala otroku zadihati, tako da so si vsi oddahnili. Ob zadnjem iztisu je še glasno zakričala, njen krik pa so slišali tudi sosedovi otroci, ki so se šolali doma zaradi koronavirusa. Povedala je še, da so posteljico uporabili kot gnojilo na vrtu.