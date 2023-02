Zvezdnica nenadno izgubila mlajšega brata

Ameriški igralki Hayden Panettiere, ki smo jo gledali v kultnem slasherju Krik 4 in ji je dramska serija Nashville prinesla dve nominaciji za zlati globus, se je podrl svet. Z danes na jutri je ostala brez ljubljenega brata, komaj 28-letnega Jansena. »Hayden je neutolažljiva. Jansen je bil njen edini brat in najboljši prijatelj,« je povedal vir, ki pa s kaj več informacijami ni mogel postreči.

Lani je izgubila skrbništvo nad hčerko Kajo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Nenadna in veliko prezgodnja smrt zvezdničinega pet let mlajšega brata, ki je šel po sestrinih igralskih stopinjah, je zavita v tančico skrivnosti. In v kup vprašanj. Za zdaj je znano zgolj, da se je v nedeljo okoli pol šestih zvečer na klic v sili odzvala policija in pridrvela do mladeničevega doma v bližini slikovitega mesta Palisades, kjer sta Hayden in Jansen odraščala.

Znakov nasilne smrti menda ni bilo, je pa pricurljalo v javnost, da se je Panettiere boril s hudo depresijo in občutji tesnobnosti. »V zadnjem času je preživljal precej težko obdobje svoje kariere, vleklo ga je v ogromno smeri. Bil je neznansko prijeten fant, ki pa je živel precej na robu,« je dejal vir, medtem ko je v Jansenovi spletni biografiji črno na belem zapisano, da se je zanj začelo težko obdobje spopadanja z duševnimi stiskami po selitvi v filmsko meko, Los Angeles.

Tam naj bi počasi padal vse globlje v brezno depresije, nekaj olajšanja za svoje notranje tegobe pa je našel v umetniškem izrazu, najraje v grafitarski umetnosti. »Svoje težave je začel prenašati na slike, eno za drugo. Ustvaril je že več kot 50 del, ki še kar nastajajo, skozi ta se Jansen notranje zdravi.«

Po selitvi v Los Angeles se je mladenič začel spopadati z vse hujšo depresijo.

Živel in dihal je za umetnost v široki paleti njenih izrazov. Risal je grafite. Prelival podobe na platna. Oblikoval je oblačila, čevlje in nakit. Vrh vsega pa se je kot sestra vrgel tudi v igro, ki mu je že leta 2008 z vlogo v komediji The Last Day of Summer prinesla tudi nominacijo za young artist award. A največjo prepoznavnost mu je verjetno prinesla megauspešna zombijevska serija Živi mrtveci, ki se ji je pridružil pred štirimi leti v njeni deveti sezoni.

Uničujoča novica o bratovi smrti je sicer le zadnji izmed udarcev, ki jih je v preteklih letih prejela Hayden. Zvezdnica je predlansko leto zaradi zasvojenosti z opiati in alkoholom namreč preživela na rehabilitacijski kliniki, v luči svojih težav pa je lani izgubila skrbništvo nad edinko Kajo, ta zdaj živi z očetom, ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom.