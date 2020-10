Zvezdnica načrtuje svoj pogreb: Pripravila sem obleko, želim biti lepa

Izbrala pesem in obleko

Kaže, da bo Shannen druga igralka kultne serije po Luku Perryju, ki se bo poslovila od tega sveta. FOTO: Press Release

V 90. letih prejšnjega stoletja je bila ena najbolj slavnih igralk na planetu. Vlogav seriji Beverly Hills 90210 je(49) izstrelila med zvezde. Zadnja leta pa se bori z zahrbtno boleznijo, zdravniki ji napovedujejo le še nekaj mesecev življenja.Leta 2015. leta so Shannen odkrili raka na dojki. Prestala je mastektomijo, kemoterapije in obsevanja. Pred tremi leti je sporočila veselo novico, da je bolezen v mirovanju, nato pa je letos zaradi hudih bolečin v hrbtu obiskala zdravnika. Diagnoza: rak se je ne le vrnil, ampak tudi razširil v hrbtenico, je v četrtem stadiju. Zdravniki za igralko nimajo najboljših napovedi, njene bližnje pa skrbi, da ne bo dočakala naslednjega leta. Sprva je nameravala za svoje bližnje, med njimi mamoin moža, posneti videoposnetke in se tako posloviti od njih, a naj bi si vmes premislila, češ da poslavljanje pomeni predajo, ona pa se še ne namerava prenehati boriti.Kljub temu pa je Shannen realistka in se že pripravlja nekatere podrobnosti svojega pogreba. Želi, da na zadnjem slovesu igrajo pesem Tears in Heaven (Solze v nebesih), ki jo jenapisal ob smrti svojega tragično preminulega šestletnega sina, ki je padel skozi okno. Igralka ima pripravljeno tudi že obleko, v kateri želi biti pokopana: »Vem, kako želim oditi na drugi svet. Pripravila sem oblekico, ki sem jo dobila od ene najboljših prijateljic pred nekaj leti. V njej se počutim, da sem posebna. želim biti lepa. Želim, da me vsi ohranijo v najboljšem spominu. V zadnjih mesecih se trudim popraviti nekatere odnose in se opravičiti ljudem, ki sem jih prizadela, namerno ali nenamerno. Živim polno življenje in uživam v še tega malo časa, ki mi je ostalo,« razmišlja pred smrtjo.Priznala je, da jo je strah smrti. »Ne vem, kaj me čaka, ko izdihnem in kam bo šla moja duša. žalostna sem, ker ne bom mogla še več let gledati svojih prijateljev, se družiti z njimi, jih poljubljati in objemati. A takšno je življenje. Morate sprejeti, kar vam prinaša - dobro in slabo,« je prepričana.