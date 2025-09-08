PRIČAKUJE OTROKA

Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo

Michelle Dockery v kultni britanski seriji Downton Abbey igra Lady Mary Talbot.
Fotografija: FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

M. Fl.
08.09.2025 ob 06:00
M. Fl.
08.09.2025 ob 06:00

11. septembra v slovenske kinematografe prihaja zadnji del filmske trilogije Downton Abbey, a že na svečani premieri v Londonu je odjeknila najlepša novica, ki je zasenčila celotno dogajanje:

43-letna igralka Michelle Dockery, znana po vlogi Lady Mary Talbot, pričakuje otroka.

FOTO: Justin Tallis/Afp
FOTO: Justin Tallis/Afp

Michelle se je na dogodku pojavila v elegantni svetlomodri obleki, ki je še poudarila njen nosečniški trebušček, in je nasmejana pozirala s soprogom, filmskim producentom Jasperjem Waller-Bridgeom.

 FOTO: Justin Tallis/Afp
 FOTO: Justin Tallis/Afp

Veselo vest sta zakonca s svetom delila dve leti po zaroki in leto dni po tem, ko sta si na intimni poroki v Londonu v krogu najbližjih septembra 2023 obljubila večno zvestobo.

Par se je prek skupnih prijateljev spoznal leta 2019, poroča Hello.

Čudovit moški z Irske

To je zgodba, ki dokazuje, da po dežju res posije sonce  in to deset let po tragičnem koncu njene prve ljubezni.

Michelle in njen prvi zaročenec John Dineen sta se prek njenega soigralca iz serije Downton Abbey  Allena Leecha spoznala leta 2013.

»John mi je bil kot družinski član in vedel sem, da se bo z Michelle odlično ujel. Je super punca, povsem drugačna od Lady Mary,« je Leech tedaj komentiral za The Guardian.

Ona je na začetku zveze razkrila, da je John čudovit moški z Irske. Hitro sta začela skupaj hoditi na javne dogodke, prvič sta se skupaj pojavila na Beneškem filmskem festivalu.

»Sem vdova«

Na začetku leta 2015 sta se zaročila, a kmalu je sledila najbolj tragična novica: Johnu so diagnosticirali redko obliko raka. Konec leta je po tednih v irskem hospicu umrl star komaj 35 let, Michelle je bila ob njem bila vse do zadnjega.

Čeprav se nikoli nista poročila, je v intervjuju leta 2017 dejala:

»Imam se za vdovo, da. Bila sva zaročena in v srcu poročena, zato se imam za vdovo.«

Preberite še:

 

Slovo magične igralke (Suzy)
Maggie Smith se je za vedno poslovila.

 

Prihajata nova filma iz okolij, ki se jih gledalci ne morejo nasititi (Suzy)
Prihaja še četrti del Bridget Jones. Prav tako se lahko razveselijo oboževalci nadaljevanke (in že dveh filmov) Downton Abbey, saj so pred nekaj dnevi potrdili še tretji film in že začeli predprodukcijo.

