Zvezdnica je z neobritimi pazduhami razburkala internet: »To je moje telo« (FOTO)

Z uspešnicama Zlobna dekleta in Beležnica je Rachel McAdams leta 2006 čez noč postala vroča roba Hollywooda. A namesto da bi železo kovala, dokler je vroče, je meni nič, tebi nič spakirala in pustila filmsko meko za sabo. Namesto nizanja novih filmskih uspešnic, ki bi ji nedvomno nanesle milijone, je Rachel naslednji dve leti raje kolesarila po Torontu, preživljala čas z družino in poskušala spet najti notranje ravnovesje. »Čutim se nekoliko krivo, ker nisem unovčila priložnosti, ki sem jo dobila. A hkrati vem, da sem to potrebovala, da ohranim zdrav razum,« je razložila. Deloma tudi zato, ker takrat pač še ni bila pripravljena na vse, kar slava s seboj prinese. »Tega te v igralski šoli ne učijo. Nikakršnega učbenika ni, ki bi te podučil, kako se soočiti s prepoznavnostjo, medijsko pozornostjo in oboževalci, ki si želijo avtograme in selfieje.«

5 vlog v velikanskih filmskih hitih je zavrnila.

Bila je na vrhuncu slave, ko si je od filma vzela dveletni premor in zamudila prenekatero priložnost. Kako velikansko, pa je razkrila šele zdaj. David Frankel, režiser Hudičevke v Pradi, jo je namreč kar trikrat snubil za glavno vlogo Andree Sachs, a ga je vsakokrat zavrnila. »Studio je bil odločen, da si želi Rachel. A ona je bila prav tako neomajna v svoji odločitvi, da vloge ne sprejme,« je potožil.

A to je bil le prvi izmed peterice filmov, ki jih je Rachel v dveh letih zavrnila ter so se izkazali za velikanski hit; v kinoblagajne so prinesli več kot dve milijardi evrov. Ob Hudičevki v Pradi so ji ponudili vlogo tudi v Ironmanu, Misiji nemogoče 3, komediji Ujemite Smarta (v kateri je namesto nje tako kot v Hudičevki v Pradi spet zaigrala Anne Hathaway) ter v Jamesu Bondu: Casino Royal, ki je bondovski franšizi z Danielom Craigom dal nov zagon.

Vloga v Hudičevki v Pradi je na koncu pripadla Anne Hathaway.

»Nedvomno sem imela nekaj tesnobnih trenutkov, ko sem spraševala, ali nisem vsega, za kar sem delala, vrgla skozi okno,« priznava Rachel in dodaja, da je šele po več letih resnično vedela, da je bila njena odločitev pravilna ter da ji jo je narekovala intuicija. »Nedvomno so filmi, za katere si želim, da bi v njih zaigrala. A tedaj stopim korak nazaj in si rečem, da je vloga na koncu prišla v prave roke.«

