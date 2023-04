Zvezdnica je tablete splakovala z alkoholom (FOTO)

Zaradi prihajajočega glasbenega filma Zlobna, ki je priredba broadwayskega muzikala, je na mesto Ariane Grande stopila dobra čarovnica Glinda. Pevkin čop z lasmi tesno ob glavi so zamenjali rumeno-zlati kodri, ki se ji usipajo po hrbtu. Njeno že tako vitko in drobno telo pa je postalo še precej tanjše, vidijo se kosti, lica so udrta ... A vendar ta preobrazba ni posledica filmske maske. Zvezdnica je tako zelo shujšala, da so njeni oboževalci zaskrbljeni. Mnogi so prepričani, da je izguba teže posledica zdravstvenih težav, morda motenj hranjenja.

Morda je bila videti zdrava, v resnici pa se je lomila. FOTO: Adriana M. Barraza/wenn/cover Images

Zaradi številnih komentarjev na družbenih omrežjih je Ariana sklenila razkriti del svoje zasebnosti. »Moje sedanje telo primerjate z najbolj nezdravo različico mojega telesa, ko sem bila v resnici na ogromno antidepresivih, ki sem jih poplakovala s pijačo. Tedaj sem bila v verjetno najslabšem obdobju svojega življenja, tudi jedla sem zelo slabo, a skozi vaše oči sem bila videti zdrava. V resnici to ni bilo zdravje,« je razkrila, da je bila njena polnost v bistvu napihnjenost zaradi alkohola in tablet.

Lepota in zdravje prihajata v vseh oblikah in velikostih. »Tudi če so dobronamerne, ne uporabljajte opazk, kot so zdravo in nezdravo, veliko in majhno, seksi in neseksi,« je dejala pevka in poudarila, da v resnici nikoli ne veš, kaj nekdo preživlja. Kot, denimo, niso vedeli, kako nezdravo in samouničujoče je živela, ko je blestela pred kamero.

Prejemnica grammyja je v preteklosti že priznala, da se je bojevala s tesnobo, depresijo in posttravmatskim stresnim sindromom, v kar jo je pahnil bombni napad na njenem koncertu v Manchestru pred šestimi leti. Tedaj je islamski skrajnež sprožil eksplozivno telo v trenutku, ko so ljudje odhajali s koncerta. Ubitih je bilo 23 in več kot tisoč ranjenih. Zvezdnica jo je odnesla brez praske, a napad je pustil globoke notranje rane, po katerih si še dolgo ni opomogla.