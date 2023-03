Zvezdnica je skrbništvo izgubila zaradi razširjenih nog

Končno! Za svoj rojstni dan sem šla v Hollywood. Včasih dobiš natanko to, kar si želiš,« je ob svojem 65. rojstnem dnevu, ki ga je slavila v petek, dejala Sharon Stone. In svetu pokazala svojo novo podobe – živo rdeče, do skrajnosti napihnjene ustnice, za katere se že iz vesolja vidi, da niso delo matere narave.

Toda, brez skrbi, ena največjih lepotic velikega platna zaradi krize minevanja let ni šla na obisk k lepotnemu kirurgu, temveč si je pretirano našobljene ustnice, ki spominjajo na račji kljun, naredila iz jedilnega voska, menda z okusom češnje. Verjetno nekoliko v posmeh tistim, ki prerade posegajo po polnilih in lepotnih posegih ter se staranja bojijo kot hudič križa.

Sharon ne išče pomoči pri lepotnih kirurgih, temveč leta in vse, kar ta prinesejo, sprejema odprtih rok in z dostojanstvom. »Starost je nepomembna. Vprašajte me raje, koliko sončnih zahodov sem videla, na koliko koncertih sem bila in na koliko potovanj sem šla. Toliko sem namreč stara,« je ob svojem dnevu še zapisala igralka, ki se staranja ne boji.

Doživljaje je predlani popisala v svojih spominih. A tako kot je bilo veliko lepega, se ni mogla izogniti niti bolečinam. Ena izmed izkušenj, ki jo še vedno pekli, je bila izguba skrbništva nad sinom Roanom, ki sta ga leta 2000 posvojila s tedanjim možem Philom Bronsteinom. Pred kratkim je v podkastu razkrila, da je Roana izgubila zaradi predsodkov sodnika, ki je bdel nad njenim ločitvenim postopkom in bojem za skrbništvo, pri čemer so kot orožje proti njej izkoristili njeno vlogo v Prvinskem nagonu, ki jo je leta 1992 izstrelila med zvezde, tudi zaradi prizora, v katerem prekriža noge in ob tem menda pokaže spolovilo.

Ali veš, da tvoja mama snema seks filme? je sodnik vprašal njenega štiriletnega sina.

»Izgubila sem skrbništvo nad otrokom. Ko je sodnik vprašal mojega otroka, mojega malega sinka: 'Ali veš, da tvoja mama snema seks filme?' Tako te sistem zlorabi – kot mater so me ocenjevali na podlagi filma, ki sem ga posnela! Danes po televiziji gledamo ljudi, kako se naokoli sprehajajo povsem goli, pri meni pa ste za morda šestnajstinko sekunde uzrli nekaj, kar bi morda lahko bili moji intimni predeli, in sem zaradi tega izgubila skrbništvo. A se hecate?!«

V skrbniškem boju, ki sta ga s Philom bila leta 2004, je Sharon na koncu dobila zgolj pravico do obiskovanja tedaj štiriletnega Roana, kar ji je zlomilo srce. Nekaj mesecev po tej odločitvi je zaradi težav s srcem pristala v bolnišnici, k čemur je – kot je prepričana – prispeval tudi razplet boja za skrbništvo. »To mi je zlomilo srce.«