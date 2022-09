Zvezdnica je sinku dala ime po barvi (FOTO)

Materinstvo je za Victorijinega angelčka Adriano Lima spremenilo vse. Zaradi pomanjkanja časa, ki ga zahtevata njeni danes 12-letna Valentina in tri leta mlajša Sienna, je lahko na prenekatere lepotne prakse včasih kar pozabila.

»A sem spoznala, da vse, kar počnem, posnemata, zato je nadvse pomembno, da jima dam dober zgled in ju naučim le dobrih, zdravih navad. Poskušam ju naučiti skrbi za kožo, zdrave prehrane, pomembnosti tudi nege duševnega zdravja skozi meditacijo,« je razkrila lepotica, ki pa bo temu naboru počasi morala dodati še kakšno morda nekoliko bolj fantovsko. Po dveh zdaj že najstniških hčerkah, ki sta se ji rodili iz že odcvetele ljubezni s košarkarjem Markom Jarićem, se je z novim srčnim izbrancem Andrejem Lemmersom zdaj razveselila sinka.

»Pozdravljen na svetu, Cyan Lima Lemmers!« je čivknila presrečna mamica in razodela fantičevo nenavadno ime.

Peter Facinelli in Lilly Anne Harrison sta se tudi razveselila sinka. FOTO: Instagram

Lanskega septembra, na rdeči preprogi beneškega festivala, je Adriana z Andrejem ob strani pokazala, da njeno srce spet ljubi. Le nekaj mesecev pozneje, bilo je februarja, pa sta zaljubljenca že radostno kriknila. Pod lepotičinim srcem je namreč že rasel sad njune ljubezni, ki je zdaj pokukal na svet. In četudi je star le nekaj dni, naj bi vsi že opazili, da ima oči in usta po lepi mamici. In od tod, vsaj deloma, tudi fantičevo ime.

»Cyan (cian, op. a.) je barva med modro in zeleno. Takšno je morje na Maldivih in na Bora Bori, ki si jih z družino želim obiskati. Je pa tudi barva oči mojega fantiča,« zaradi česar je ta specifični modro zeleni odtenek zdaj postal tudi Adrianina najljubša barva.

Adriana že precej dobro ve, kaj jo čaka v prihodnjih mesecih (in letih). Vse to pa bo na novo odkrivala Lilly Anne Harrison, ki je z zaročencem Petrom Facinellijem, zvezdnikom vampirske sage Somrak, zdaj prvič zakorakala na pot materinstva. Z ljubljenim, s katerim sta se zaljubila pred šestimi leti in se tri leta pozneje, na silvestrovo leta 2019, zaročila, ju je v prvih septembrskih dneh namreč osrečil sinček, čigar ime pa je vsaj javnosti še neznanka.

Če je verjeti govoricam, je zakonu Adriane in Marka odklenkalo zaradi njegove nezvestobe.

In čeprav bo za Lilly zdaj vse povsem novo, ji bo pri tem lahko precej v oporo Peter, ki je v prejšnjem zakonu z Jennie Garth oče postal že trikrat. Kaj kmalu pa bosta novopečena oče in mama verjetno zakorakala tudi pred oltar, čeprav se jima s poroko nikamor ne mudi, saj se v srcih že čutita poročena. »Ne mudi se nama. Drug drugemu sva povsem predana, skupaj živiva, imam vse, razen papirja, ki bi potrjeval, da sva poročena,« je dejal igralec.