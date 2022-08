Zvezdnica je morala k zdravniku zaradi nasilnega seksa

Bila je deviška Heather v Ameriški piti, v oskarjevski uspešnici Lepota po ameriško pa zapeljiva Angela, predmet seksualne obsedenosti moškega v srednjih letih. Ti vlogi sta Meno Suvari izstrelili med mlade hollywoodske zvezdice, a jo hkrati ustoličili kot najstniški seks simbol, kar je v 20-letnici zgolj potrdilo prepričanje, da je vredna le toliko, kolikor je poželjiva in seksi. Tega so jo izkušnje namreč učile že od njenih najzgodnejših najstniških let.

Učili so jo, da je vredna le toliko, kolikor je poželjiva. FOTO: Osebni Arhiv

»Niti zamisliti si ne znam, kako bi bilo, če bi v srednji šoli hodila na zmenke in se sama odločila, kdaj in s kom izgubiti nedolžnosti. Kako bi bilo odkrivati spolnost in v tem uživati. To mi zveni neznansko lepo, a sem bila tega oropana,« pravi igralka, ki jo je prijatelj njenega starejšega brata pri le 12 letih večkrat posilil.

To pa je bil začetek vzorca, kako je v starejših moški netila poželenje. Pri 15 letih jo je golo pri njej doma fotografiral fotograf, star blizu 30 let. Leto pozneje se je zapletla v seksualno razmerje z enim svojih menedžerjev, ki je bil star že krepko čez 30. »Nikogar nisem imela, ki bi mi povedal, da to ni prav, da ti ljudje tega z menoj ne bi smeli početi.« A najhujše je šele prihajalo.

Žrtev manipuliranja

Hollywoodska zvezdnica je v svojih spominih, ki so lani prišli na knjižne police, razkrila, da je nedolžnost izgubila s posilstvom, da je uteho našla v drogah in da se je zapletla v uničujoče razmerje s Tylerjem, svojim »osebnim hudičem«.

Ta jo je dajal v nič, ji govoril, kako neumna je, in jo klofutal z žaljivkami vseh vrst. Silil jo je v seks in uporabo spolnih igračk, da je zaradi ponavljajočega se nasilnega seksa potrebovala zdravniško pomoč. »Nisem bila ljubljena. Bila sem le telo, predmet, s katerim je tešil svoje fantazije.« Med temi so bili tudi seksualni trojčki, zato je po njegovih navodilih domov vodila druga dekleta, tudi tista, ki jih je spoznala na snemanjih. Na eno od njih, s katerimi si je za eno noč delila posteljo z ljubimcem, je pozneje, ko je bila že slavna, po naključju naletela v trgovini. Zalil jo je val ponižanja in sramu, zato je stopila k njej in ji zgolj dejala, da si tega, kar se je med njimi zgodilo, nikoli ni želela.

Z Michaelom je končno okusila ljubezensko srečo. FOTO: Osebni Arhiv

»Ob tem je bila iskreno presenečena. Tyler ji je namreč dejal, da je bila vse moja ideja, moje želje. To srečanje mi je odprlo oči. Šele tedaj sem sprevidela, kako mojstrsko je manipuliral z menoj,« zdaj pravi Suvarijeva.

V strupenem odnosu je vztrajala dolgo. Predolgo. Počutila se je kot ljubimčeva ujetnica, ni vedela, kam zbežati, a je hkrati hrepenela po njegovi pozornosti. Edine trenutke miru je našla v delu in tedaj ji je v roke prišel scenarij za Lepoto po ameriško. Vloga Angele ji je bila pisana na kožo. »Identificirala sem se z njo, natanko sem vedela, kako igrati njen lik, saj me je življenje za to izšolalo. Želite, da sem seksi? Ni problema! Marsičesa drugega nisem znala, a natanko sem vedela, kako se vesti in igrati seksi predmet moškega poželenja.«

A vseeno je bila velikanska razlika med igranjem Angele in njeno zasebnostjo. Na snemanju so jo namreč oboževali, domov pa se je vračala v objem najbolj groznega razmerja. »To je bilo zelo črno obdobje. Film je bil moj pobeg, tam sem imela občutek, da sem pomembna, in nihče me ni zmerjal z idiotom in neumnico.«

Lepoti po ameriško je sledila najstniška komedija, ki so jo na Menino srečo snemali v drugi ameriški zvezni državi, kar ji je omogočilo, da je vendar razklenila okove, ki ji jih je nadel nasilni ljubimec, in z njim prekinila. A se je že v naslednjem hipu zapletla s 16 let starejšimi Robertom Brinkmannom, s katerim sta se po hitrem postopku poročila. Zakon ni obstal, kot tudi ne naslednji.

»Mislim, da sem le želela odkljukati vse kvadratke, ki naj bi jih odkljukala odrasla oseba. Ali pa sem si želela najti družino.« Toda srečo je našla šele z Michaelom Hopom, s katerim sta se spoznala leta 2016, se dve leti pozneje poročila, lani, pri njenih 42 letih, pa sta ljubezen okronala s prihodom prvorojenca.