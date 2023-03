Zvezdnica je imela svojega preprodajalca kaviarja in tartufov

Vitka je. Za okus koga presuha in že koščena. Na začetku kariere, ko je ta pred dvema desetletjema ravno začela dobivati zagon, so mediji Keiro Knightley celo obtožili anoreksije, zaradi česar jih je britanska lepotička zvlekla na sodišče. In zmagala.

Jasno in glasno je podčrtala, da se za sloko telo lahko zahvali izključno genom, saj jo že ob misli na dieto popade požrešnost, vadba v telovadnici pa zanjo še zdaleč ne pomeni prijetnega preživljanja prostega časa. »Če na dieto le pomislim, bi že napadla banjico sladoleda in čips. Fitnes pa preprosto sovražim,« je dejala hollywoodska zvezdnica, ki naj bi bila v resnici že razvratna požrešnica.

V knjigi Slika Doriana Graya se stara le Dorianova naslikana podoba, ki nosi tudi vse sledi njegovega hedonističnega življenja, polnega pregreh. A Dorian ostaja lep in mlad. Skoraj podobno zase trdi Keira, prepričana, da bi bila napihnjena, skoraj debelušna, z nezdravo poltjo in verjetno tudi prenekatero zdravstveno tegobo, ko bi se njen način prehranjevanja odražal na njeni zunanjosti.

»Vitka požeruhinja sem. Lakomna požrešnica, ki pa ji tega na prvo žogo nikakor ne bi pripisali, saj mi z obrazom in na pogled fit telesom uspeva lepo služiti, pa tudi v zelo majhne številke oblikovalskih oblačil se lahko stlačim,« pravi Keira. Prepričana je, da bodo njene dekadentne prehranjevalne razvade prej ali slej postale očitne in vidne na kilometer. In tedaj si bo zaslužila prav vse, »vsako zamašeno žilo in vsako bolečino, ki spremlja putiko, pa tudi napihnjenosti ne bom ušla«.

Ne, ne živi od solatk in morda še enega nadvse majhnega in nizkokaloričnega obroka na dan. »Za basanje z najbolj luksuznimi in pregrešnimi rečmi sem zapravila ogromno denarja in časa,« pove, čeprav s svojega seznama dekadentnih užitkov, ob katerih so vriskale brbončice, ne bi znala izbrati enega, izstopajočega.

»Imela sem svoje preprodajalce kaviarja in tartufov. Uživala sem v zasebnih večerjah, ki jih je pripravljal trendovski chef Santiago Lastra. Mastila sem se z rakci na italijanskem otoku Pantelleria,« je naštela nekaj najbolj nebeških gurmanskih izkušenj. Najboljši obrok svojega življenja pa je doživela v Parizu, kamor sta se z možem Jamesom Rightonom po škripanju v zakonu odpravila na romantični oddih brez otrok, kjer sta lahko pozabila na siceršnjo vlogo staršev. Pri tem je hitro razložila, da sta se sprla, ker je posvojila psička, ki se ga je njena najmlajša Delilah na smrt bala. »Psička smo vzgojili, midva z Jamesom pa sva še vedno tu, še vedno srečna.«