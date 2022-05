Zvezdnica je bila večkrat posiljena, zlorabljena tudi v šoli (FOTO)

Pred štirimi leti so Selmi Blair diagnosticirali multiplo sklerozo. A namesto da bi se igralki v obupu povesila ramena, je bolezni bojevito pogledala v oči. Naj je še tako težko, neozdravljiva bolezen je ne bo prikrajšala za polno, zadovoljno in srečno življenje, je bila odločena zvezdnica, ki v prihajajočih spominih Mean baby razkriva, da je v življenju preživela že toliko hudega, da je pač ni moglo vreči iz tira.

S pisanjem spominov je začela razčiščevati s preteklostjo in svojimi travmami. FOTO: Osebni Arhiv

Prvič se je namreč napila pri sedmih letih ter že kot otrok postala izkušena pivka. Večkrat je bila posiljena, zlorabili pa je niso le neznanci, ampak tudi šolski svetovalec, ki mu je povsem zaupala. Za piko na i pa si je že dvakrat poskušala vzeti življenje. »Ne morem verjeti, da sem vse to doživela, a sem še vedno tu in sem v redu.«

Morala je molčati

Začelo se je nedolžno. Pri večerji so ji na judovski praznik, katerega pomemben del je vino, dovolili narediti požirek opojne kapljice. »Nihče ni posvečal pretirane pozornosti temu, kolikokrat sem nagnila kozarec. Tisto noč sem se prvič napila. S sestro Katie so naju odnesli v njeno posteljo, kako sem prišla tja, nimam pojma,« se je vrnila v svoje sedmo leto starosti, ko je s prvo pijanostjo doživela razodetje. Od takrat je namreč redno, vselej ko je začela čutiti malce tesnobe v prsih, skrivaj naredila nekaj požirkov.

»Nisem se napila, vedno sem bila le malce okajena, toliko, da je napetost v meni izpuhtela. Postala sem izkušena pivka, izvrstna v skrivanju moje skrivnosti. Mislim, da brez alkohola otroštva ne bi preživela. Na začetku ti je namreč v uteho, kot varovalna odejica.« Tako je v okajeni omotici preživela osnovno in nato srednjo šolo, na kolidžu pa je njeno pijančevanje ušlo izpod nadzora, zaradi česar je postala lahka tarča spolnim plenilcem. Prvič na razvpitem spring breaku, ko mladim že morajo popustiti vse zavore. »Ne vem, ali me je posilil eden ali dva. Vem le, da sem bila posiljena Tedaj sem se poskušala narediti čim manjšo in tiho ter sem le čakala, da bo konec. Želim si, da bi lahko rekla, da je bil ta dogodek izjema. A ni bil. Večkrat sem bila posiljena, saj sem bila preveč pijana, da bi lahko rekla, prosim, nehaj. Vsakokrat, ko sem posilstvo preživela, sem postala še bolj tiha, razjedal me je sram.«

Ko je šolski mentor s tavajočo roko in ustnicami izdal njeno zaupanje, se je zaupala mami. FOTO: Osebni Arhiv

Pri tem je dodala, da je bil en spolni napad še posebno nasilen, a tisti, ki se ji je morda najgloblje zarezal v dušo, je bil, ko se je v napadalca spremenila oseba, ki ji je poprej brezpogojno zaupala.

Bila je še v najstniških letih, ko je v internatu dobila mentorja Mitcha, v katerem je – tako je mislila – našla tudi prijatelja in ni mogla verjeti svoji sreči. »Prepričana sem bila, da je najbolj čudovit moški na svetu. Privlačen. Visok. Radodaren. Bil je avtoriteta, ki sem ji zaupala.«

Vse do odhoda na zimske počitnice v svojem prvem letniku, ko se je odločila ustaviti pri njegovi pisarni in se posloviti. »Objela sva se. A objem je bil predolg, pretih, statičen. Nato pa mu je roka zdrsnila tik nad mojo zadnjico, svoja usta pa je imel nenadoma na mojih. Tiho sem v sebi prosila, naj mu roka ne zaide v moje hlače. A je šla. Ni me posilil. Ni mi grozil. A me je vseeno notranje zlomil. Kajti čeprav se to ni nikoli več zgodilo, se po tem nikoli več nisem počutila varne.«

Mislim, da brez alkohola otroštva ne bi preživela. Na začetku ti je namreč v uteho, kot varovalna odejica.

O tej neprimernosti, skrunitvi njene nedolžnosti in občutka varnosti ter zaupanja, je povedala mami. »Poljubila me je, globoko vdihnila, nato pa mi dejala, da moram o tem molčati. Mitch je bil namreč na šoli priljubljen in spoštovan, mene pa da bi se s tako obtožbo prijel sloves težavnega dekleta.« Zato je molčala. Kot je molčala tudi pozneje po vsakem posilstvu. O tem se je nato zaupala le terapevtu, očiščenje in pot zdravljenja teh notranjih ran pa sta se začela, ko je svoje temne spomine začela prelivati na strani spominov.