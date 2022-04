Zvezdnica Iger lakote rešila mučenega psa (FOTO)

Nasilje, zločin, maščevalna pravičnost. Kaj takšnega bi zlahka pričakovali v Hollywoodu, morda v fantazijski filmski franšizi Igre lakote, v kateri se je Jena Malone prelevila v uporniško in sarkastično Johanno Mason, ki gledalcu priraste k srcu, ko uporabi svojo pretkanost in preživetveni nagon, da pomaga zaščiti glavno junakinjo Katniss.

Psičku je okrutno zlomil tačko in nekaj reber.

In prav to se je v resnici zgodilo na hollywoodskih ulicah, čeprav ne pred prižganimi filmskimi kamerami in ne, ker bi tako zapovedoval scenarij. Ne, zgodba o nasilju in nato kaznovanju in pravici, kar v svoje roke vzamejo običajni prebivalci Los Angelesa, je potekala v resničnem življenju, Jena pa junakinje ni igrala, ampak se je v resnici potegnila za pravo stvar. Hollywoodska zvezdnica je namreč opazila trpinčenje nebogljenega psička, ob tem pa ni zamižala in šla naprej, ampak je na zlorabo opozorila in se celo zapodila za nasilnežem.

Zbira denar za operacijo

Vozila se je po eni izmed hollywoodski ulic, ko ji je od groze zaledenela kri.

»Zagledala sem moškega, ki brca psička, ga za povodec dviguje v zrak in stresa. Kaj stresa, psiček se je viseč na povodcu davil in dušil! Zakričala sem, naj neha. Brez uspeha. Zato sem ustavila, stopila iz avta in zakorakala proti nasilnežu, da bi mu vzela psa, a se je ta s psom za sabo pognal v dir,« kar pa Jeni ni vzelo poguma in odločenosti, da reši nebogljeno bitje. Pognala se je za njim, obenem pa je poskušala spodbuditi druge mimoidoče, ki dogajanja pač niso mogli prezreti, naj ji priskočijo na pomoč.

»Možakarja sem sicer lovila, a, iskreno rečeno, mislim, da mu sama ne bi bila kos. Dvomim, da bi mu lahko iztrgala psa.« Zato si je oddahnila, ko je po še nekaj pretečenih ulicah opazila, da v lovu ni več sama. »Za menoj je teklo pet moških, vsi so lovili nasilneža. To je bilo kot čudež, ki sem ga potrebovala.« Zato je tedaj malce upočasnila korak in pustila peterici, da opravi s pretepačem psa, »odraslega, večjega in močnejšega moškega pač ne bi mogla obvladati sama«.

Vrnila se je po avto, ki je brnel ob robu ceste. »Videti sem morala, ali so ga ujeli. In ko sem prepeljala morda šest ulic, sem jih zagledala.« Da se je peterica s pestmi spravila nad brutalneža, je sicer zgolj slišala, pretepa ni videla.

Zvezdnica ni mogla stati križemrok ob mučenju nebogljenega štirinožca. FOTO: Ken Ross/vwpics/cover Images

»A menda se ni hotel vdati brez boja in predati psa. Zato je sledil pretep. Le tako so psička lahko rešili in nasilneža obvladali ter zadržali do prihoda policije. Žal mi je, da se je to zgodilo, a kuža bi sicer umrl. Brez dvoma! Niti zamisliti si ne znam – ali nočem –, kaj vse je moral revček do tedaj pretrpeti.«

Igralka je počakala, da je policija odvedla nasilneža zaradi domnevnega mučenja živali, ter psička odpeljala k veterinarju. Kasneje se je pozanimala, kako je z nesrečno živaljo. »Ko sem ga prvič zagledala, je bil umazan, zanemarjen, kot da nihče ne bi skrbel zanj že več mesecev. Zdaj pa sem izvedela, da ga je lastnica pogrešala več tednov, vzel ji ga je sin. Zdaj je k sreči spet doma, pri njej.«

Nepredstavljivo grozljivo je videti, da lahko nekdo tako trpinči žival.

A ga čaka dolgotrajno okrevanje, lastničin sin mu je namreč zlomil zadnjo tačko, ima tudi nekaj zlomljenih reber. »Potreboval bo še nekaj operacij, a te bodo za lastnico prevelik finančni zalogaj,« zaradi česar je Malonova na platformi za zbiranje denarja GoFundMe začela akcijo zbiranja sredstev.