Zvezdnica gre v posteljo kar naličena, da je ne preseneti potres

Bujna pričeska sončno rumenih las. Še bolj bujno oprsje in kot osa preščipnjen pas. Obleke iz mavrične palete in debela plast ličil, za katera se zdi, so se že spojila s pevkino kožo. Ja, ne govorimo o nikomer drugem kot o, zvezdnici country glasbe, katere nezamenljivi zaščitni znak, ki mu je zvesta že od začetka, je vsekakor kričeč in že kičast modni slog. In čeprav nas je med karanteno večina nekoliko popustila pri urejanju videza, vsekakor pa je verjetno skoraj ves planet tesne hlače in obleke zamenjal za udobne trenirke, Dolly oltarju pandemske karantene ni žrtvovala sloga. »Doma ne nosim trenirk!« je zatrdila, a dodala, da četudi športnih hlač ne želi videti niti od daleč, kaj šele jih obleči, to ne pomeni, da ne uživa v udobnih oblačilih kot vsi drugi.Doma se ne sprehaja v oprijetih oblekah z bleščicami, v katerih žari na odru. Preobleče se v domača oblačila, ki pa niso nič manj ženstvena. »Imam negližeju podobno dolgo obleko, če zahladi, pa si ogrnem jakno ali srajco, ki se z njim ujemata,« za piko na i pa so vsi ti izbrani kosi, v katerih jo večinoma vidi verjetno le njen mož, še noro udobni in mehki kot koža dojenčka. Seveda je tisto najpomembnejše oblačilo, brez katerega še tako prefinjeni oblikovalski kos izgubi precej čara, samozavest. »Ljudje s smislom za slog in glamuroznost me vsekakor navdušijo in naredijo vtis name, a prvo in najpomembnejše je, da se v lastni koži počutiš dobro.« Tudi če drugi tega ne opazijo ali te ne razumejo. Te lekcije se je Partonova naučila že zelo zgodaj, še kot dekletce, ko je občudujoče zrla v vaško lahkoživko iz svojega domačega kraja, na katero so vsi gledali nekoliko zviška, celo omalovažujoče, češ da je cenena človeška smet, a Dolly je v njej videla žensko, kakšna želi postati. »Vedno je imela oblečena pisana krilca, lepe bluze, ki so razkrile nekaj dekolteja. Nohte je imela živo rdeče, prav tako ustnice, blond lase visoko natupirane in vselej visoke petke. Zame je bila najlepše bitje, kar sem jih kdaj videla. In čeprav so drugi govorili, kako cenena je, sem si mislila, da bom tako cenena tudi jaz, ko odrastem,« pravi Dolly, ki svoj slog opisuje kot glamurozno cenenega.Poležavanje na domačem kavču v nekoliko seksi negližeju namesto v trenirki se marsikomu morda zdi nekonvencionalno. A podobno nekonvencionalna je tudi zvezdničina lepotna rutina nege obraza, saj je Dolly večer zamenjala z jutrom. Namesto da bi si zvečer z obraza odstranila vsa ličila, kožo natonirala in jo nahranila z bogato kremo, vpadljiva blondinka to stori vsako jutro, saj ni mogoče, da bi šla v posteljo nenaličena. »Nikoli ne veš, kdaj bo potres, tornado ali druga katastrofa, ki me bo sredi noči vrgla iz postelje in prisilila, da grem iz hiše!« In kot ne želi, da bi jo videli manj kot brezhibno naličeno, tako tega ne želi storiti niti možu. »Ne bom prišla domov in se razpustila, da bi moj Carl moral to gledati.« Zato si zjutraj, ko vstane s še naličenim obrazom, kožo temeljito očisti, nato pa, namesto da bi ji pustila dihati, spet začne nanašati ličila. »Čez dan jih vsake toliko le nekoliko popravim,« če pa jo čaka večerna svečana prireditev, na to dnevno osnovo zgolj doda nekoliko več senčila za oči, malce bleščic in sijaj ter svetlejšo, močnejšo, bolj rdečo šminko. »Tako sem že navajena, da si urejam pričesko in se ličim, da imam to narejeno en, dva, tri.«Vselej brezhibno urejena zvezdnica je izdala svoje lepotne skrivnosti. Tudi tiste, ki jih mnoge njene stanovske kolegice iz šovbiznisa raje zamolčijo. »Vem, da sem vselej videti srečna in nasmejana. Toda, če povem po pravici, veliko zaslug za to ima botoks.« Kar niti ni tako velikanska skrivnost, saj nikoli ni skrivala, da se je v imenu lepote že tolikokrat ulegla na mizo lepotnega kirurga, da je nehala šteti. Od prsnih vsadkov in lepotne operacije nosu do popravkov brade in dviga obrvi.