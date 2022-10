Zvezdnica gola in pozlačena v šesto desetletje (FOTO)

Petdeset let! Nekatere ženske bi prestop tega pomembnega mejnika najraje skrile in si nekaj let odbrusile stran. A Gwyneth Paltrow se ob okroglem jubileju ni zgolj ne skrila, ampak je polstoletnico sklenila praznovati veličastno in vsem na očeh.

Zadovoljna s sabo in življenjem je skočila v novo desetletje. FOTO: Osebni Arhiv

»Ob tem okroglem rojstnem dnevu se počutim zelo dobro, občutek energije in optimizma, ki ju izkušam, pa želim izraziti v fotografiranju. Vem le, da moram biti za to gola in da me bodo prebarvali v zlato,« je dejala hollywoodska zvezdnica, ki je svojo petdesetico nič kaj sramežljivo praznovala odeta le v Evin kostim. »Gre bolj za ženski pogled in zabavo.«

Lepa stvar

Nekateri se bodo ob pogledu na z zlatom premazano lepotico, ki nikakor ne kaže svojih zrelih let, verjetno spomnili na film o Jamesu Bondu, Goldfinger. A umetnica ličenja Lottie, ki je poskrbela za Gwynethino preobrazbo, poudarja, da je bil cilj spremeniti igralko v zlato boginjo. S kupi zlatega prahu. »Ob tem smo se vsi neznansko zabavali, Gwyneth pa je bila zelo ustrežljiva. Začeli sva počasi, z le nekaj zlatega prahu, nato pa sva osnovo nagrajevali s čedalje več in več,« frizer Mark Townsend ji je za piko na i posul tudi lase.

50 let je dopolnila 27. septembra.

»Staranje je v resnici lepa stvar, zgolj svoje dojemanje moramo odpreti. Ko postajaš to, kar v resnici si, tedaj se ti življenje šele zares odpre,« pa je svoje misli delila Gwyneth, čeprav z znaki časa na svojem telesu in obrazu nekdaj ni bila tako pomirjenja in sprejemajoča. Za štiridesetico si je namreč poklonila obisk lepotnega kirurga, ki ji je zgladil gubice, ki so se ji posmehljivo režale iz odseva. »Sploh si nisem bila všeč, moj obraz je bil kot zamrznjen,« pa je kaj hitro spoznala zmoto.

Abrahama je pričakala kot zlata boginja. FOTO: Osebni Arhiv

Pred desetletjem je želela dokaze svoje prehojene življenjske poti zradirati, danes jih pozdravlja. »Moje telo ni brezčasno, je zemljevid vseh dokazov preživetih dni. Je zbirka znamenj in nepravilnosti, kot ušesa v knjigah. Brazgotine opeklin od pečice. Prst, ki je že davno trčil v okno. Rojstvo otrok. Sivi lasje in gubice. Toda sprejemam vsa ta znamenja in vse manj napeto kožo ter gube. Sprejemam svoje telo. Opustila sem potrebo po tem, da bi bila videti popolno, da bi kljubovala težnosti, logiki in človečnosti. Sprejemam svojo človečnost.«

Moje telo ni brezčasno, je zemljevid vseh dokazov preživetih dni.

Toda čeprav je zadovoljna s sabo in ne bi ničesar spremenila, zgladila ali kirurško popravila, živi tako, da ostaja zdrava, in se s trudom postavlja po robu temu, da bi ji mišice oslabile in kosti postale krhke. Ob tem je razkrila še en svoj biser modrosti. »Do sebe želim biti čim bolj ljubeča, od tu gre namreč vse le navzdol, in proti temu pač ne moremo storiti ničesar.«