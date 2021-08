Zvezdnica Bridgertona odkriva čare Istre

Srka koktajle in se sonči

Komik se je za Phoebe zagrel, ko je gledal njene vroče televizijske prizore. FOTO: Netflix

Pred tremi leti je bil nekaj mesecev zaročen z Ariano Grande. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Njegovim čarom so se vdale že lepotice, kot soin. A čeprav je ameriški komikv svoje mreže ujel že nekatere od največjih lepotic zabavne industrije, so iz njegovega zornega polja izpuhtele prav vse, ko ga je pred male zaslone prikovala Netflixova vročična romanca Bridgerton. Vroči prizori med Daphne in Simonom, ki sta ju upodobilain, mu namreč niso le dvignili utripa, pač pa v njem vzbudili tudi goreče hrepenenje po brhki angleški igralki. »Oboževal je serijo in se povsem zatreskal v Phoebe. Je povsem njegov tip ženske – na pogled nedolžna lepotička s svežim obrazom in mladostna. Zbadali smo ga zaradi njenih seksi prizorov v nadaljevanki,« je dejal njegov prijatelj in dodal, da je Pete verižno, že skoraj obsedeno gledal serijo in vseskozi čutil, da mu je usojeno, da tarčo svojega poželenja spozna tudi v živo. In očitno so bile Petove slutnje pravilne, saj se s Phoebe nista le spoznala, pač pa se je že februarja začelo šepetati, da so med njima vzklila nežna čustva, ki sta jih aprila tudi uradno potrdila. Toda naj je bila njuna romanca zapisana v zvezdah ali ne, obstati ji ni bilo namenjeno.Njuna ljubezen je bila nora, divja, intenzivna, od skoraj prvega dne sta ji bila povsem predana. Tako zdaj že ugaslo ljubezen med Petom in Phoebe orisujejo njuni prijatelji, ki pa dodajajo, da je zaljubljencema že precej hitro postalo jasno, da jo bo precej težko tudi negovati. Igralko so snemanja namreč zadrževala v Veliki Britaniji, Petova kariera pa je na drugi strani luže, v ZDA. In če je ljubezen na razdaljo težko vzdrževati že v običajnih okoliščinah, so te ovire zaradi pandemije postale še znatno večje. »Zaradi zdravstvenih ukrepov se ne moreš preprosto vkrcati na letalo in odleteti, kamor želiš in ko želiš. Razdalja je med njima vsekakor naredila svoje,« je povedal vir. »Drug z drugim sta se imela lepo, se zabavala, če ne pride do kakšnih drastičnih sprememb, za njuno razmerje ni rešitve.« Še zadnji drobec upanja, da jima bo morda vendar uspelo, pa je izpuhtel, ko se je rdečelaska raje kot za obisk Peta v Ameriki odločila za dopustovanje s prijateljico na Hrvaškem.Phoebejini ljubezni z zapeljivcem šovbiznisa je morda odklenkalo, a zdi se, da lepotička zaradi njega ne pretaka krokodiljih solz. Tako kažejo vsaj njene fotografije na instagramu, s katerih se prešerno smeji, srka vino in poletne koktajle in se nastavlja morskim sončnim žarkom. S prijateljico in stanovsko kolegico, ki je v Bridgertonu igrala Sieno Rosso, namreč odkrivata čare hrvaške Istre, pot pa ju je za zdaj popeljala v Bale in Rovinj.