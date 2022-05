Zvezdnica bo mamica še v tretje: »To je velikansko veselje« (FOTO)

Nikoli ne veš, kaj te čaka že za naslednjim ovinkom. To ponovno spoznava oskarjevska nominiranka Michelle Williams, ki je z možem Thomasom Kailom predlani pozdravila prvega otroka, a pri 41 letih zdaj resnično ne bi več stavila, da ji bo usoda namenila še enega.

»Z minevanjem let se sprašuješ, kaj je življenje še pripravilo zate in česa ne. Vznemirljivo je ugotoviti, da ti je še enkrat omogočeno nekaj, česar si želiš vedno znova in znova. Ta sreča mene in moje družine ni zapustila,« je dejala Michelle in fotografskemu objektivu nastavila nosečniški trebušček ter od brezmejne sreče žareči obraz. »To je velikansko veselje.«

Jeseni bodo postali že družina petih. Zaljubljencema, ki sta si predlani skrivaj izmenjala poročne zaobljube, njunemu sinku Hartu ter igralkini danes že 16-letni hčerki Matildi iz razmerja s Heathom Ledgerjem se bo namreč pridružil še en član. Še tretja štručka veselja, ki v tebi vzbudi željo, da bi postal boljša oseba, ki poskuša zgraditi še boljši svet. Tako je o materinstvu dejala Michelle, ki je poleti leta 2020, sredi pandemskega zaprtja, povila Harta.

Čare materinstva je najprej odkrivala z Matildo. FOTO: T/x17online.com

»On me je opomnil, da se življenje ne glede na vse še vedno nadaljuje. Svet, v katerega sva pozdravila svojega otroka, ni svet, v katerega sva mislila, da bo prišel, a njemu je za to vseeno. On še vedno doživlja popolno srečo ob odkrivanju in srečo ljubečega doma,« je začela zvezdnica in nadaljevala, da na svetu ni ničesar, zaradi česar bi si bolj predano prizadeval za boljši svet, kot je otrok. »Imeti otroka je ena najbolj ekstatičnih in transcendentnih stvari na svetu. Svoj genski zapis združiš z genskim zapisom nekoga drugega in ustvariš novo življenje!«

Nežna lepotica velikih platen je na pot materinstva prvič zakorakala že pred 16 leti, pisalo se je leto 2005, ko se ji je iz ljubezni s Heathom rodila Matilda. Toda naj sta se imela še tako rada, njuna ljubezen je bila obsojena na pogubo, saj so igralca čez rob pognali notranji demoni depresije in 2007. si je vzel življenje. To je Michelle sesulo, vseeno pa nad ljubeznijo nikoli ni obupala. Kot je tudi hčerki vsak dan od tedaj pomagala ohranjati lepe spomine na očeta.

Njena prva ljubezen je bil Heath Ledger, ki jo je imel rad, še preden je svet odkril, kako lepa in nadarjena je. FOTO: Nikki Nelson/Wenn

»Vedno ji govorim, da me je njen oče ljubil pred vsem. Ljubil me je, še preden so drugi začeli misliti, da sem nadarjena, ljubka, slavna, lepo oblečena. Ljubil me je pred vsem tem.«

Zvezdnica si bo zaradi radostnega pričakovanja zdaj vzela premor od igre.

Po Heathu se je lepotici zazdelo, da je spet našla ljubezen v glasbeniku Philu Elverumu, kar pa se je izkazalo za utvaro. Po manj kot enem letu sta že aprila 2019 podpisovala ločitvene papirje. A očitno je bilo tako namenjeno, saj je svetlolaska še v istem letu pri snemanju miniserije Fosse/Verdon spoznala Kaila, se jeseni 2019 zaročila, marca predlani pa sta si skrivaj obljubila večnost.