Zvezdnica avto ustavila z roko in si rešila življenje

V bolnišnico je hitro pridrvel igralkin mož David Bugliari. FOTO: osebni arhiv

V avtomobilu se zna hitro odzvati. FOTO: Ruano-pham/x17agency.com

Za strica, ki je pomemben del družine in je ogromno z njenimi otroki, jo močno skrbi. FOTO: Rol/x17online.com

Sposobnost ohraniti trezno glavo v najbolj kritičnih trenutkih in se odzvati v stotinki sekunde lahko prepreči katastrofo, pomeni lahko celo razliko med življenjem in smrtjo. To zelo dobro vekot tudi, da v skrajni situaciji, naj je še tako grozljiva in zastrašujoča, ne bo zmrznila, pač pa ukrepala. Zgolj njenemu hitremu ukrepanju se njen stric lahko zahvali, da je še živ. Pa tudi ona sama.Doživela sem grozljiv in travmatičen dogodek. Bila sem sovoznica v stričevem avtomobilu, ko ga je med vožnjo izdalo srce. Doživel je resen srčni napad, zaradi česar sva se zaletela,« je povedala igralka, ki pa tedaj, ko je stricaza volanom zmanjkalo, ni v šoku okamnela. Ne, skoraj svetlobno hitro se je sklonila, menda z roko pritisnila na zavoro in preprečila najhujše. Nato pa iz zakopanega spomina potegnila znanje prve pomoči in strica do prihoda reševalcev oživljala.Vse se je verjetno odvilo neznansko hitro, v le nekaj sekundah. V enem trenutku sta se Alyssa in Mitch vozila po cesti v Kaliforniji, v že drugem pa se je stric za volanom sesedel. A časa za paniko ni bilo! Igralka je, kot rečeno, z roko hitro pohodila zavoro, in čeprav ju je zaneslo na drugi pas in sta trčila v nasproti vozeče vozilo, je s hitrim ukrepanjem preprečila precej hujši razplet. Avtomobilski trk zaradi zaviranja namreč ni bil hud. Ko se je avto ustavil, ni izgubljala časa, pač pa poklicala reševalce in strica začela oživljati. »Iz vsega srca sem hvaležna ljudem, ki so se ustavili in nama pomagali. Tega jim nikoli ne bom mogla poplačati,« je dejala zvezdnica, ki si še ni povsem oddahnila. Kajti čeprav so strica nemudoma odpeljali v bolnišnico, še ni iz najhujšega.»Stric Mitch je izjemno pomemben del naše družine. Z nami je vsak dan, ogromno časa preživi z mojimi otroki, je del vsakega pomembnega trenutka in dogodka v naših življenjih. Še vedno je v bolnišnici in ne vemo, ali si bo opomogel.« Če si bo, gre del zaslug tudi Alyssi. Ker se je hitro odzvala in ker je vedela, kako ukrepati. V luči tega zato zvezdnica poziva ljudi, naj opravijo tečaj iz prve pomoči ali pa znanje, če so prvo pomoč usvojili leta nazaj, osvežijo. »Ne veste, kdaj boste to potrebovali in s tem lahko nekomu rešili življenje. Od vas bo terjalo le nekaj časa, a učinek je, če tako nanesejo okoliščine, lahko velikanski in nepoplačljiv.«