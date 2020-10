Zvezdne steze bodo snemali najmanj do leta 2027

Igralka Kate Mulgrew iz Zvezdne steze: Voyager bo posodila glas liku v animirani seriji Zvezdne steze: Prodigy. FOTO: Press Release

Tretja serija Discovery povsem po naključju obravnava teme, s katerimi se ubadamo med bojem s covidom-19.

Vesoljska saga Zvezdne steze (Star Trek) si je zagrizene privržence priborila že v davnih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, njena priljubljenost pa je od začetkov do danes le še rasla. Zgodba o raziskovalcih, ki potujejo po vesolju in se trudijo širiti najdragocenejše pridobitve zemeljske civilizacije, ki je tako napredna, da je izkoreninila bolezni, vojne, rasizem, revščino in nestrpnost, je do danes upodobljena v kar devetih televizijskih nanizankah, trinajstih filmih, treh animiranih serijah ter neštetih knjigah in stripih. In čeprav je prvi del televizijske serije, ki jo danes oboževalci imenujejo kar »originalna« Star Trek serija, prvič pričaral gledalcem na zaslone to za Zemljo čudovito vizijo prihodnosti že leta 1966, se je vse do danes, kot kaže, niso naveličali.Še več, snemanje televizijskih serij, ki jim nekateri pravijo kar telenovele za ljubitelje znanstvene fantastike, se ne bo ustavilo še najmanj sedem let. Tako vsaj pravi izvršni producent, ki stoji za najnovejšimi projekti iz Star Trek vesolja. »S sodelavcema v moji produkcijski hiši Secret Hideout,in, smo se dobesedno pravkar pogovarjali po telefonu s televizijsko mrežo, ki nam je odobrila snemanja do leta 2027,« je povedal za podkast revije The Hollywood Reporter in dodal, da gre za zdaj le za okvirni načrt. Da so si ga zadali za toliko let vnaprej, pa je kriv covid-19, ki je skrčil prostor za improviziranje, je dodal.Ne le skrbno načrtovanje, tudi sreča je pripomogla k temu, da od 15. oktobra na televizijski mreži CBS lahko gledamo že tretjo sezono serije Zvezdne steze: Discovery. »Projekt nam je uspelo zaključiti deset dni pred karanteno. Kar je noro, je to, da celotna sezona govori o kataklizmičnih dogodkih, ki so spremenili način, kako ljudje komunicirajo, in jih ločili drug od drugega, ter da je treba ohraniti upanje, kadar se zgodi kaj takšnega. Pojma nismo imeli, kaj prihaja, a na neki čuden način je ta sezona izpadla tako, kot da govori o trenutnem dogajanju po svetu,« se čudi Kurtzman. Producent zagotavlja, da bodo serijo Discovery snemali še leta. »V dolgi zgodovini nanizank Zvezdne steze ima večina najmanj sedem sezon,« poudarja.Poleg serije Discovery Kurtzman z ekipo pripravlja še štiri nanizanke Zvezdne steze, in sicer drugo sezono serij Picard in Lower Decks, ki sta že dobili zeleno luč za predvajanje, ter Strange New Worlds in Prodigy. V slednji bo, je pred kratkim sporočil prvi mož Zvezdnih stez, zaigrala igralka, ki so jo oboževalci vesoljskih dogodivščin spremljali med letoma 1995 in 2001 v seriji Zvezdne steze: Voyager. Danes 65-letnabo tudi v Prodigy upodabljala lik kapitanke Kathryn Janeway, ki ga je nazadnje igrala pred 11 leti, le da tokrat zgolj z glasom, saj gre za animirano serijo. Prodigy naj bi na male zaslone prispela naslednje leto, zgodba pa se bo sukala okoli najstnikov, ki se z zapuščeno vesoljsko ladjo podajo vesoljskim dogodivščinam naproti.Kurtzman poudarja, da si je pet serij Zvezdne steze, ki jih pripravlja njegova produkcijska hiša, med seboj zelo različnih, kar se mu zdi tudi prav. »Ključ ni v tem, da poenotiš Zvezdne steze. Treba je poskrbeti, da ima vsaka serija svoj glas. To lahko primerjamo z barvicami. V škatli je cela vrsta različnih barv, a vse so v isti škatli. Tako gledam na Zvezdne steze, vsaka serija mora biti unikatna, nikakor ne sme biti podobna drugi,« pojasnjuje.Kljub množici Star Trek televizijskih produktov se idejni vodja Zvezdnih stez ne boji, da bi se ljudje vesoljske sage naveličali. »Glede na to, kako upanja polna in lepa so sporočila Zvezdnih stez, mislim, da teh projektov nikoli ne more biti preveč. Verjamem, da je v njih za vsakogar nekaj,« je prepričan Kurtzman.