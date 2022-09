Zvezda Titanika hospitalizirana v Dubrovniku

Kate Winslet je po poškodbi noge na snemanju na Hrvaškem spet v službi. Igralka je bila slikana na snemanju v vasi Kupari, kjer je bila, ko se je zgodila nesreča.

Po poročanju The Mirrorja so Winsletovo odpeljali v dubrovniško bolnišnico, ki je oddaljena 15 minut. V izjavi za javnost je predstavnik zvezde Titanika dejal: »Kate je spodrsnilo in so jo odpeljali v bolnišnico kot previdnostni ukrep, ki ga zahteva produkcija.«

46-letnica v filmu igra naslovno vlogo, poleg nje igrajo še Jude Law in Marion Cotillard, na hrvaškem pa snemajo v ruševinah nekdanjega hotela Grand v Kuparih blizu Dubrovnika, ki služijo kot kulisa ruševin v drugi svetovni vojni, kamor je postavljeno dogajanje filma.