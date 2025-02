Zvezda hrvaškega Sanjskega moškega je odstranila polnila iz obraza: to so posledice (FOTO)

Nekdanja kandidatka hrvaškega šova Sanjski moški Stankica Stojanović je prestala zahtevno operacijo odstranitve polnil z obraza, potem ko se je soočila z resnimi zdravstvenimi težavami. Na družbenih omrežjih je razkrila, da je operacija trajala kar devet ur in da je trenutno v fazi okrevanja, poroča 24sata.

»Od operacije je minilo le osem dni. Objavila bom fotografije, kako sem izgledala vsak dan, saj si ti ljudje, kar se mene tiče, zaslužijo odlikovanje za pogum in strokovnost,« je zapisala Stankica. Njeni sledilci so ji izkazali veliko podporo in jo spodbujali k okrevanju. »To bo minilo, ti pa boš dobila nazaj svoj lepi obraz. Ti si definicija poguma,« je zapisal eden od njenih oboževalcev.

Stankica po operaciji. FOTO: Instagram

Polnila so se začela premikati po obrazu

Lani je Stankica na družbenih omrežjih delila svojo težko izkušnjo s težavami, ki so nastale zaradi uporabe dermalnih polnil. Pojasnila je, da je v začetku leta 2023 začela sodelovati s podjetjem, ki prodaja tovrstne estetske izdelke. Po nekaj tretmajih je začela čutiti bolečine in spremembe na obrazu, saj so se polnila začela »premikati«.

»Najprej sem se obrnila na zdravnice, ki so mi aplicirale polnila. Od takrat sem zaužila ogromno količino kortikosteroidov in antibiotikov, kar si sploh ne morete predstavljati,« je dejala. Ker njen organizem zdravljenja ni prenašal, je morala terapijo prekiniti.

Stankica po operaciji. FOTO: Instagram

Ni bila edina

»To stanje traja že več kot 365 dni. Medtem sem izvedela, da nisem edina, ki je utrpela posledice uporabe polnil, in to me je spodbudilo, da posnamem ta video. Čutila sem potrebo, da svojo izkušnjo delim, da bi morda preprečila, da bi še kdo drug doživel enako,« je povedala.

Kot vplivnica čuti odgovornost, da ozavešča ljudi o nevarnostih estetskih posegov in poudarja, da je najboljša skrb za telo zdrav način življenja in izbira pravih strokovnjakov. »Predvsem vaša koža in telo potrebujeta zdrave navade in dobre ljudi,« je zaključila.