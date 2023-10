Zvezda Evrovizije v šoku: Še vedno iščem prave besede, da bi izrazila bolečino

Pevka Noa Kirel, ki je na letošnji Evroviziji predstavljala s skladbo Unicorn, predstavljala Izrael se je oglasila po napadu na Tel Aviv. V objavi na družabnih omrežjih je dala jasno vedeti, da stoji ob strani svoji državi in njenim prebivalcem.

»Zadnjih 24 je bilo zame izredno težkih in še vedno iščem prave besede, s katerimi bi lahko izrazila neizmerno bolečino, ki jo prenašam sama in moja država. V soboto zjutraj je bilo zoper nas sproženih tri tisoč raket, več kot 300 bratov in sester so teroristi, ki so se infiltrirali v naša mesta, pokončali, več kot tisoč ljudi, tako vojakov kot civilistov je bilo poškodovanih, ugrabljenih in odpeljanih v Gazo. Srce me boli za vse žrtve in družine, ki so utrpele izgubo v tem masakru,« je zapisala Noa in dodala, da bo molila za varno vrnitev ugrabljenih in da je prepričana, da bodo zmagali.

Noa je na letošnji Evroviziji nastopila s skladbo Unicorn in se zavihtela na visoko tretje mesto. Po glasovanju strokovnih žirij je dosegla drugo mesto.