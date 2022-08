Žrtvoval se bo za vlogo ekscentričnega milijarderja

Za njim je nadvse uspešno leto. Andrewu Garfieldu, ki si je slavo priboril in priskakal v oprijetem kostumu superjunaškega Spidermana, je upodobitev skladatelja Jonathana Larsona namreč prinesla že drugo oskarjevsko nominacijo, vloga detektiva, ki se poda na lov za morilcem matere in hčere, pa mu je zdaj prinesla tudi prvo nominacijo za emmyja. Zato je spomladi več kot upravičeno sklenil, da si od filmskih kamer vzame predah. »Vznemirjen sem, da je pred mano nekaj tišine in miru, nekaj časa, ki si ga bom privoščil le zase. To se mi zdi še posebno pomembno zdaj, ko sem ogromno energije in samega sebe vložil v delo, ki me sicer nadvse veseli. Moram napolniti baterije, da bom z mislimi in srcem lahko spet pri stvari,« je premor napovedal ameriški zvezdnik, ki pa se mu je zdaj pošteno zaletelo.

Še preden bi namreč lahko začel uživati v zasluženem počitku, mu je pot prekrižala vloga, ki je ni mogel in želel zavrniti. V šestdelni seriji, ki bo na filmski trak ujela izjemno zgodbo vzpona Richarda Bransona in njegove družbe Virgin Group, bo namreč zaigral ekscentričnega milijarderja, ki se je lani z vesoljskim plovilom svojega podjetja Virgin Galactic tudi podal v vesolje in sospisal začetek nove ere vesoljskega turizma.

Prihaja serija o vzponu letalske družbe britanskega milijarderja Richarda Bransona. FOTO: Getty Images

Vse se je začelo z enim samim letalom, ki ga je Branson leta 1984 kupil na lizing. To je bil temeljni kamen milijarderjeve letalske družbe Virgin Atlantic, sprva morda nepomembne, ki pa je že z 90 leti postala nadvse resna in močna konkurenca dotlej vladajoči letalski družbi na britanskem letalskem trgu, podjetju British Airways, ki svojega vladajočega mesta na londonskem letališču Heathrow ni želela kar prepustiti temu prišleku. Mesto na prestolu je želela obdržati ne glede na vse, tudi če je to pomenilo tekmecu zadajati udarce pod pasom. V umazani kampanji za oblast so se uslužbenci British Airways izdajali za zaposlene pri Virgin Atlantic, da bi se dokopali do notranjih informacij, Bransonu zveste potnike so poskušali pridobiti na svojo stran, ko pa se je Branson zaradi umazanih strategij pritožil Evropski komisiji, so se v medijih znašle izmišljene in nič kaj laskave zgodbe o družbi Virgin Atlantic. Na te je Branson odgovoril s tožbo proti British Airways, medijsko nadvse odmevna tožba pa je dobila epilog na predvečer začetka sojenja z javnim opravičilom podjetja British Airways, ki je plačalo tudi odškodnino in odvetniške stroške.

Scenarij temelji na knjigi Umazani triki. FOTO: Promocijski material

Omenjeno zgodbo je med platnice knjige Dirty tricks (Umazani triki) ujel raziskovalni novinar Martyn Gregory, ki jo je v scenarij omejene šestdelne serije pod naslovom Hot Air (Vroč zrak) priredil Jon Croker, morda še najbolj znan po animirani komediji Medvedek Paddington 2. Režijsko taktirko nad serijo, za katero se med ponudniki pretočnih vsebin menda že bije hud boj, bo prevzel David Leitch, ki se je podpisal tudi pod filme Deadpool 2, Atomska blondinka in deveti del iz dirkaške franšize Hitri in drzni. Glavno vlogo milijarderja Bransona pa bo prevzel Garfield, ki bo pri seriji sodeloval tudi kot izvršni producent.