Žrtvi Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa zdravniki napovedujejo le še štiri dni življenja

Virginia Giuffre, znana kot ena izmed žrtev Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa, je v pretresljivem sporočilu na Instagramu razkrila, da ji zdravniki napovedujejo le še štiri dni življenja.

41-letna mati treh otrok je objavila fotografijo iz bolniške postelje, kjer je vidno prekrita z modricami. V zapisu je dejala, da trpi za odpovedjo ledvic in da jo bodo kmalu premestili v specializirano urološko bolnišnico.

»To je najslabši začetek novega leta, vendar ne bom dolgočasila nikogar s podrobnostmi,« je zapisala. »Vem pa, da ko šolski avtobus drvi proti tebi s hitrostjo 110 km/h, medtem ko zmanjšuješ hitrost zaradi ovinka, ni pomembno, iz česa je narejen tvoj avto – postal bo kot pločevinka.«

Kljub resnemu zdravstvenemu stanju je poudarila, da je pripravljena »iti«, vendar ne, dokler »ne vidi svojih otrok še zadnjič«.

Andrew in Virginia Giuffre FOTO: Wiki

Giuffrejeva ni razkrila, kje in kdaj se je nesreča zgodila. Njeni družinski člani, vključno z očetom Skyjem Robertsom, so na njen zapis odgovorili s sporočili podpore. »Virginia, hčerka moja, ljubim te in molim, da dobiš pravo zdravljenje ter živiš dolgo in zdravo življenje,« je zapisal njen oče.

Težavno osebno življenje in pretekle obtožbe proti princu Andrewu

Giuffrejeva se je pred kratkim ločila od moža Roberta, avstralskega inštruktorja borilnih veščin, s katerim je bila poročena 22 let. Prav tako naj bi izgubila stik s svojimi tremi najstniškimi otroki.

Znana je postala zaradi obtožb, da jo je princ Andrew zlorabil, ko je bila stara 17 let, in to v povezavi z zloglasnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom ter njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell.

Princ Andrew je leta 2022 dosegel zunajsodno poravnavo v vrednosti več milijonov dolarjev, a nikoli ni priznal krivde. Kljub številnim pozivom še vedno ni podal izjave ameriškim oblastem glede svojega razmerja z Epsteinom.

Epstein si je leta 2019 v zaporu vzel življenje, Maxwellova pa trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri spolnem izkoriščanju mladoletnih deklet, poroča thesun.co.uk.

