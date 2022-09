Zoran postal Moran!? To je med prenosom predsedniku naredila ugledna britanska tv mreža

Podobno kot mnoge druge televizije je tudi britanska novičarska mreža Sky News v živo prenašala vse podrobnosti zadnjega slovesa kraljice Elizabete druge. Najprej so spremljali državniški del pogreba, ki je potekal v Westminstrski opatiji in so se ga udeležili številni svetovni državniki, med poročanjem pa se jim je pripetila manjša napaka. Tako so preimenovali hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je iz Zorana postal Moran.

Irski predsednik Michael Higgins, predsednik Sveta EU Charles Michel in hrvaški predsednik Moran Milanović ter izraelski predsednik Isaac Herzog in njegova žena Michal Herzog, so po poročanju Večernjega lista pri Sky News napačno poimenovali hrvaškega predsednika.

Pozneje so prispevek Sky News povzeli še nekateri tuji mediji in tudi tam Zorana Milanovića preimenovali v Morana Milanovića.