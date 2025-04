Znova je udarila Beckhamova ljubica: »Hotela sem, da občuti malo bolečine.«

David in Victoria Beckham ne posvečata prav veliko pozornosti Rebecci Loos, ki še naprej trdi, da se je pred več kot dvema desetletjema zapletla s sedaj upokojenim nogometnim zvezdnikom.

Par se trenutno posveča praznovanju Davidovega 50. rojstnega dne – več kot mesec prej.

»Kakšen začetek praznovanj rojstnega dne z Davidom Beckhamom, obdanim z družino in prijatelji! Poljubi iz Miamija!«

je ob fotografijah družine, odete v elegantna oblačila, zapisala v zadnji objavi na Instagramu.

Tudi David je delil utrinke z istega praznovanja in objavo namenil ženi, otrokom ter prijateljem:

»Torej, začel sem praznovati malo prej, posebna noč v Miamiju, tako srečen sem, da imam neverjetne prijatelje in družino, s katerimi lahko začnem praznovanje.

Ljubim te, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham in Harper Seven,« je zapisal, še prej pa ob materinskem dnevu pohvalil svojo ženo, mamo in taščo ter se pridušal, da je res srečen, ker ima ob sebi toliko neverjetnih žensk, ki so najboljše mame.

Par je poročen od leta 1999 in ima štiri otroke: sinove Brooklyna, Romea in Cruza ter hčerko Harper.

Kaj pa ljubica?

Rebecca Loos, Davidova nekdanja osebna asistentka, je prvič pritegnila pozornost medijev leta 2004, ko je trdila, da je imela več mesecev trajajočo afero s karizmatičnim športnikom.

Obtožbe o nezvestobi so znova prišle na plan leta 2023 ob izidu Netflixovega dokumentarca o Davidu Beckhamu. David je vse njene trditve vedno zanikal, zadnjih pa še ni komentiral, piše Page Six.

Nekdanja domnevna ljubica jih je namreč ponovila v intervjuju za 60 Minutes Australia, kjer je povedala, da ni nikoli pretiravala in da, čeprav David trdi nasprotno, ni o ničemer lagala.

Loosova je dejala, da se, kadar nastopa proti najvplivnejšemu medijskemu paru, ki ima denar za najboljše tiskovne zastopnike in odvetnike, počuti pogumna, kajti ona je, kot je dodala, ob svoji strani imela vedno samo resnico, in je hotela, da bi tudi prešuštnik občutil malo bolečine.

V zadnjem pogovoru se je spominjala, kako je prav klišejsko podlegla njegovim čarom in kako se je na koncu počutila močno izigrano:

»Je zelo karizmatičen in vedno dobi tisto, kar hoče, in tega se dobro zaveda.«

Kot je povedala voditeljici, se je po prvi noči z njim zbudila z velikim nasmehom na obrazu, a je hkrati vedela, da je to, kar počne, narobe.

»Nikomur nisem povedala, vedela sva samo jaz in David.«

Čeprav je sedaj, kot pravi, zelo srečno poročena, se je spomnila, koliko travm so ji povzročile grozne zgodbe o njej, nikoli pa ni bilo nobene o Davidu.

Strokovnjakinja za telesno govorico Judi James je za Page Six komentirala neverbalna sporočila 47-letne Loosove med intervjujem in dejala, da njene določene kretnje nakazujejo, da nekdanja ljubica do Davida še vedno ni povsem ravnodušna.

Victoria je vedno stala ob možu, vendar je v dokumentarnem filmu priznala, da je bila, ko so se prvič pojavile govorice o aferi, zaradi njih šokirana in da je bilo to najbolj nesrečno obdobje v njenem življenju.

»To je bilo najtežje obdobje, ker se je zdelo, da je svet proti nama ... bila sva drug proti drugemu, če sem popolnoma iskrena,« je dejala nekdanja pop zvezda in sedaj modna oblikovalka, ki je situacijo poimenovala cirkuška predstava.

David je gledalcem povedal, da je bilo neizmerno težko videti svojo partnerico v bolečini. Da bi par dokazal složnost, je leta 2006 obnovil zakonske zaobljube.