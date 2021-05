Znano, zakaj je umrl princ Filip

S to fotografijo se je od pokojnika kraljeva družina poslovila na instagramu. FOTO: Instagram

Prejšnji mesec je za vedno zaprl oči princ. Imel je 99 let. Vzrok smrti? Starost, navajajo mediji, ki so v teh dneh razkrili mrliški list. Tega je pripravil vodja kraljeve zdravstvene ekipe sir. Iz njega sledi, da ni bilo nobene druge bolezni, ki bi prispevala k njegovi smrti.Na potrdilu je zapisano njegovo ime princ Filip, vojvoda, nekoč znan kot princ Filip iz Grčije in Danske, še prej pa kot Filip. Navedene so tudi njegovi poklici oziroma funkcije: kot prva je navedena 'častnik v mornarici', kot druga pa 'mož njenega visočanstva kraljice'.