Znano, zakaj je Shakira zapustila Španijo: vrgli so jo na cesto (FOTO)

Glasbeniki svoja čustva pretakajo v glasbo in si tako lajšajo dušo. In prav to je na začetku leta storila Shakira, ko je s pesmijo pošteno oklofutala nezvestega bivšega Gerarda Piqueja in njegovo mlado ljubico Claro Chia. V temperamentnih latino ritmih je pela, da jo je zamenjal nekaj precej bolj cenenega ter da bi lahko kdaj malce napel tudi možgane, ne zgolj mišic. To njeno glasbeno maščevanje se je izkazalo za skrajno donosno, saj je pesem pristala na vrhu najbolj predvajanih skladb na sportfyju in youtubu, a jo tudi spremenilo v tako rekoč brezdomko. Odzval se je namreč Joan Pique, Gerardov oče in pevkin bivši tast, ter ji poslal pismo o »deložaciji«. Kolumbijska lepotica je v Barceloni namreč živela v hiši, ki sta si jo delila s postavnim nogometašem ter je bila pisana nanju, a minulo poletje so jo prepisali na podjetje, ki mu načeluje Gerardov oče. Ta je torej sredi marca uveljavil svoj položaj v podjetju in Shakiri pisal, da se mora izseliti najkasneje do konca aprila, sicer bo morala plačati (verjetno precej mastno) nadomestilo.

Pesem, ki jo je posnela z argentinskim didžejem Bizarrapom in v kateri je pljuvala po Gerardu, je rušila rekorde.

Selitev iz Barcelone v Miami, kjer je živela, preden se je zaljubila v španskega nogometaša, je tako ali tako načrtovala. V Barceloni je namreč ni zadrževalo nič več, v Miamiju pa ima del sorodnikov in prijatelje pa tudi možnost, da začne življenje na novo. Toda časovnica selitve je visela v zraku. Sprva, ker je bila prav ta glavni kamen spotike v dogovarjanju glede skrbništva nad sinovoma, desetletnim Milanom in osemletnim Sasho, a se je nekdanjima zaljubljencema konec lanskega leta po menda skoraj trinajsturnem dogovarjanju uspelo sporazumeti. Nato je začelo pešati zdravje pevkinega očeta, zaradi česar je sklenila nekoliko odložiti selitev. A nato je odločilo tastovo pismo.

V zasebno ameriško šolo

Časa je imela do konca aprila, a je za selitev izkoristila prihajajoče velikonočne praznike. Konec minulega tedna je verjetno precej manično pakirala in se na začetku tedna solznih oči na barcelonskem letališču poslovila od španskih prijateljev ter 11 letom, ki jih je preživela tu, postavila zadnjo piko. »V Barceloni sem se ustalila, ker sem hotela sinovoma dati stabilnost. Prav takšno stabilnost jima želim dati zdaj na drugi strani luže in blizu moje družine in prijateljev. Danes začenjamo novo poglavje v iskanju sreče,« je zapisala zvezdnica in odletela novemu življenju naproti.

12 let sta Shakira in Gerard preživela skupaj.

Shakira in njena sinova imajo le nekaj dni, da se vsaj malce navadijo na novo življenje, novo okolje in nov dom v Miamiju, kajti že v torek po praznikih se zanje začenja zares. Milan in Sasha bosta tedaj prvič prestopila prag njune nove, zasebne ameriške šole. Prešolanje sredi leta jima ne bi smelo povzročati prevelikih preglavic. »Ocene imata dobre, zato njuni učitelji v Barceloni v tem niso videli težave. Shakira ​je to odločitev sprejela šele po tehtnem premisleku in pogovarjanju z njunimi učitelji. Pomirjena je, saj ne njuna stara, ne nova šola nista imeli pomislekov. Če bi mislila, da bo to vsaj malce negativno vplivalo nanju, bi selitev v Miami zamaknili na poletje,« je povedal vir.

Govori se, da je lepotica v Miamiju že pred nekaj meseci spoznala za zdaj še neznanega moškega, s katerim spet začenja verjeti v ljubezen.

Novi dom je pevka našla v eni najbolj petičnih sosesk Miamija, kjer so njihovi sosedje Ricky Martin, Jennifer Lopez in Ivanka Trump. Gre za več kot 15 milijonov vredno vilo, ki jo je glasbenica kupila že leta 2001, a je nato kljub selitvi v Španijo ni prodala. To se je zdaj izkazalo za pravo odločitev, saj je popolna za začetek novega življenja. V dveh nadstropjih imajo na voljo šest spalnic in sedem kopalnic, velikansko dnevno sobo in sobo za biljard. Ne manjkata niti notranja telovadnica in zunanji bazen, ogromna posest pa se izteče v morje, kjer imajo zasebni pomol. Česa več si verjetno niti želeti ne bi mogli.

Poslovila se je od starega življenja v Španiji in pozdravila novo v Miamiju. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Shakiro je zamenjal za 23-letno Claro Chia.