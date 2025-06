Znano voditeljico našli mrtvo na njenem domu

Voditeljica oddaje »Food Network« Anne Burrell​, je umrla v 55. letu starosti, poročajo ameriški mediji.

Po navedbah tiskovnega predstavnika newyorške policije za medij Page Six so jo v torek zjutraj okoli 7.50 našli nezavestno v njenem domu v Brooklynu. Na kraj dogodka so hitro prispeli reševalci, ki so lahko le še potrdili njeno smrt. Vzrok smrti za zdaj še ni znan, saj preiskava še poteka.

Družina kuharske zvezdnice je v izjavi, ki jo je pridobil Page Six, Barelovo opisala kot »ljubljeno ženo, sestro, hčerko, mačeho in prijateljico«.

»Njen nasmeh je razsvetlil vsak prostor, v katerega je stopila,« so zapisali. »Anina svetloba je sijala daleč preko tistih, ki so jo osebno poznali – dotaknila se je milijonov ljudi po vsem svetu. Čeprav ni več med nami, bodo njena toplina, duh in neizmerna ljubezen ostali večni.«