Znano režiserko umorili v lastnem domu: ležala na postelji, zavita v odejo, z lepilnim trakom čez usta

Nagrajena filmska režiserka in nekdanja igralka Jennifer Abbott, znana tudi pod svojim profesionalnim imenom Sarah Steinberg, je bila najdena mrtva v svojem domu v severnem Londonu, je navedel Daily Mail. Stara je bila 69 let. Njeno truplo so 13. junija našli njena nečakinja in sosedje, potem ko več dni niso videli. Njena smrt je bila nasilna, Abbottova je ležala na postelji, zavita v odejo, z lepilnim trakom čez usta.

Po poročanju tujih medijev policija sumi rop kot motiv njene smrti, saj je v stanovanju manjkala draga ura Rolex, okrašena z diamanti. Obdukcija je kasneje potrdila, da je bil vzrok njene smrti več vbodnih ran.

Jennifer Abbott je pustila močan pečat v filmski industriji – osvojila je tudi nagrado za dokumentarni film Bogovi vojne.

Sosedje so povedali, da so nekaj dni pred najdbo trupla vso noč slišali lajati njenega psa. Izkazalo se je, da je bil njen ljubljenček tri dni zaprt v kopalnici, a je preživel.

Preiskava grozljivega incidenta še vedno poteka, 66-letno žensko pa so v četrtek aretirali zaradi suma umora in je v priporu.