Znano, kaj počne Kate Middleton, teorije zarote pa se krepijo

Kraljeva avtorica Rebecca English je za britanski Daily Mail citirala vire iz palače Kensington, ki navajajo, da princesa Kate Middleton zadnje tedne vse več časa preživlja na prostem v družbi družine.

To pomeni, da se počasi vrača v normalno življenje, ne pa tudi, da bo kmalu znova prisotna v javnosti in na uradnih dogodkih, saj še vedno potrebuje čas, da si povsem opomore.

Kot so še povedali v palači Kensington, so globoko ganjeni ob neštetih izrazih podpore in lepih željah, ki jih je princesa prejela, potem ko je povedala, s katero boleznijo se bori.

Njeno osebje je zasuto s sporočili, pismi in razglednicami. Prebiranje vseh je zanje velik izziv, a zagotavljajo, da bodo na vsa odgovorili.

Stanje princese, ki se že več mesecev ni pojavila v javnosti, je predmet različnih špekulacij in teorij zarot. Po operaciji abdomna so ji namreč diagnosticirali raka, tega zdravi s preventivno kemoterapijo.

Vrnila se bo, kot je v zadnji izjavi zapisala palača, ko bodo za to zeleno luč dali njeni zdravniki, trenutno je na prvem mestu njeno zdravje. Tako psihično kot fizično.

Glede na to, da je njen koledar po pisanju Daily Beasta do konca letošnjega leta prazen, je v javnosti zagotovo ne bo videti vsaj še nekaj mesecev.