Znanec trdi: Melania bo izginila

Dva dni zatem, ko sta zapustila Belo hišo, stain praznovala 16. obletnico poroke . Iz Washingtona sta se preselila v Mar-a-Lago na Floridi, prav tja, kjer sta si 22. januarja 2005 ob prisotnosti številnih zvezdnikov in vidnih politikov obljubila večno zvestobo. Ves čas Trumpovega predsednikovanja se je govorilo, da v njunem zakonu škripa in da Melania odšteva minute do odhoda iz Bele hiše, da se bo lahko ločila. Znanec zakoncev Trump pa trdi, da se Melania ne bo nikoli ločila., novinar družabne kronike in prijatelj Trumpovih, je za The Times povedal, da bo Melania izginila iz javnega življenja, saj si ne želi živeti pod budnim očesom javnosti. Melania se bo osredotočila na svojo družino, pravi Hay, na svoja starša,in, ki živita na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago, ter na prijatelje na Floridi in v New Yorku. Kljub vse glasnejšim govoricam in ugibanjem pa Hay vidi malo možnosti, da bi se Trumpova ločila.»Melania bo izginila. Nobenih objav na instagramu ali twitterju ne boste videli.« pravi Hay. »Melania ni politična aktivistka nič bolj, kot je družbena aktivistka. Ko se je poročila z Donaldom Trumpom, je bila to najvišja stopnička zanjo.« Hey meni, da je za Melanio, ki ima s Trumpom sina(14), zaradi njenega odraščanja v komunistični državi stabilnost (finančna in romantična) najpomembnejši dejavnik pri odločanju.Z oceno Haya se strinja tudi novinarka, ki je napisala tri knjige o Beli hiši. Za The Times je dejala, da je za Melanio prioriteta ona sama in njena družina. Prepričana je, da tudi predsedniška kampanja njenega moža ni bila v ospredju zanjo, saj je igrala precej manj vidno vlogo od drugih prvih dam. Melanie po njenem ne zanima nikakršna medijska kariera., avtorica knjige o nekdanji prvi dami ZDA The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, pa je citirala dobre poznavalce zakoncev Trump, da so ju številne govorice o njunem načetem zakonu in kritike na njun račun le še bolj povezale. Še preden je Trump prisegel pred štirimi leti kot predsednik, so se v javnosti pojavile številne zgodbe o njegovi nezvestobi tretji ženi, vključno z njegovim razmerjem s pornoigralko. Medtem ko so mnogi menili, da ga bo Melania zaradi tega zapustila, je njun zakon, kot so Jordanovi povedali poznavalci, postal le še močnejši.