Svetovni zvezdniki v letu 2021: tragična nesreča, žalostni konci in presenetljivi začetki

Leta 2021 ne moremo zaključiti brez pregleda najbolj odmevnih zgodb iz sveta slavnih. V letu, ki se končuje, so se spisale številne nove ljubezenske zgodbe. Nekaj tistih parov, ki so veljali za zgled drugim, pa so razpadli. Minulo leto si bomo zagotovo zapomnili tudi zaradi tistih, ki so se poslovili. A zagotovo si bo Hollywood leto 2021 najbolj zapomnil po tragičnem dogodku na snemanju filma Rja, ko je med vajo prizora igralec Alec Baldwin usodno ustrelil snemalko Halyna Hutchins.

Šokantni in nepričakovani razhodi

Veljala sta za enega izmed najbolj uspešnih parov v svetu šovbiznisa, a leto 2021 jima na zakonskem področju ni bilo naklonjeno. Kim Kardashian in Kanye West sta se po burne lanskem letu odločila, da se ločita. No, Kanye sicer menda še vedno upa, da bo uspel obuditi strasti, a Kim je našla tolažbo že drugje, v objemu komika Peta Davidsona.

Kot strela z jasnega je udarila vest, da zaroko razdirata Jennifer Lopez in Alex Rodriguez. Kaplja čez rob naj bilo Alexovo flirtanje z drugimi dekleti. A oboževalci latino pevke so se kmalu potolažili, ko so ugotovili, da je kmalu po razhodu J.Lo znova v objemu nekdanjega fanta Bena Afflecka.

Izjemno odmevna je bila tudi novica o razhodu najbogatejšega zemljana Elona Muska in pevke Grimes. Razšla sta se kmalu po rojstvu njunega sina, ki sta mu nadela izjemno nenavadno ime. Kljub razhodu sta ostala v dobrih odnosih in v pogostih stikih. Ločila sta se tudi Bill in Miranda Gates.

Leto 2021 si bomo zapomnili tudi po razhodu Shawna Mendesa in Camile Cabello. Po incidentu in prepiru s taščo pa sta se razšla tudi novopečena starša Zayn Malik in Gigi Hadid.

Kot strela z jasnega pa je nedolgo nazaj odjeknila vest, da sta se razšla Petar Grašo in pevka Danijela. Grašo je medtem že našel srečo v objemu nove lepotice. Njegovo srce je ogrela precej mlajša Hana Huljić. Dokončno pa je razpadel tudi zakon hrvaške zvezdnice Severine in njenega precej mlajšega moža Igorja Kojića.

Zaljubljeni do ušes

Travis Barker in Kourtney Kardashian. FOTO: Andrew Kelly Reuters

V letu 2021 pa so nastali tudi novi parčki. Po mesecih namigovanj je pevka Adele le priznala, da je srečno zaljubljena. Njen partner je agent številnih športnih zvezdnikov Rich Paul. Zvezo sta potrdila tudi Renee Zellweger in Ant Anstead. Med odmevnejšimi in tistimi, ki pritegujejo veliko pozornosti javnosti pa je ljubezen med Kourtney Kardashian in Travisom Barkerjem. Da leta niso ovira, sta pokazala Olivia Wilde in Harry Styles. Srečno zaljubljen pa je tudi najbolj seksi moški leta Michael B. Jordan, ki ga je osvojila Lori Harvey, hčerka znanega voditelja Steva Harveya .

Zadnje leto

Leto, ki se bliža koncu, pa so zaznamovale tudi smrti znanih. Pred kratkim je zaradi posleci koronavirusa umrl pevec zasedbe Il Divo Carlos Marin. Modni svet je žaloval za modnim oblikovalcem Virgilom Ablohom, ki je umrl zaradi raka. Ljubitelji kultne serije Sex v mestu so jokali za Williem Garsonom. V newyorškem stanovanju so našli truplo zvezdnika serije The Wire Michaela K. Williamsa.

Oboževalci zasedbe Girls Aloud so jokali za Sarah Harding, ki je izgubila bitko z rakom. Poslovil se je član zasedbe Rolling Stones Charlie Watts. Bolezen je bila usodna tudi za igralko Helen McCrory. Umrl je tudi igralec, ki je zaslovel v filmu Moje pesmi, moje sanje Christopher Plummer. Poslovil pa se je tudi legendarni voditelj Larry King.

Halyna Hutchins FOTO: Kevin Mohatt Reuters

Leto je gotovo zaznamovala tudi tragična smrt mlade filmske ustvarjalke Halyne Hutchins, ki je umrla med snemanjem vesterna. Usodni strel je sprožil Alec Baldwin, ki je z nabito pištolo vadil prizor in po nesreči ustrelil snemalko.

Na britanskem dvoru pa so jokali za princem Philipom, ki je umrl nekaj dni pred svojim stotim rojstnim dnevom. Dogajanje na britanskem dvoru so zaznamovali tudi številni incidenti povezani s princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan Markle. Po odmevnem intervjuju z Oprah sta si namreč na glavo nakopala precej jeze. Odnosi med dvorom in parom so se še bolj ohladili in vprašanje je, ali bost princa kdaj uspela zgladiti odnose.