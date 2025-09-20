Znani srbski igralec do smrti pretepel taksista (FOTO)

V Srbiji odmeva novica o aretaciji igralca Vladimirja Jocovića (35), ki so ga skupaj z bratom R. J. (33) pridržali zaradi suma sodelovanja pri brutalnem uboju taksista v Čačku. Policija je po poročanju Blica sporočila, da sta Jocović in njegov brat, skupaj z eno osebo, ki je še na begu, v enem izmed lokalov v Čačku do smrti pretepla 50-letnega taksista.

Žrtev so po napadu prepeljali v Splošno bolnišnico Čačak, kjer so se zdravniki borili za njegovo življenje, a je kljub temu umrl.

Pridržanje do 48 ur

Obema osumljencema je bilo odrejeno pridržanje do 48 ur. Po izteku bodo skupaj s kazensko ovadbo privedeni pred višje javno tožilstvo v Čačku.

Vladimir Jocović je v srbskem gledališču znano ime. Leta 2011 je prejel nagrado za najboljšega igralca na mednarodnem festivalu v Beogradu. Leto pozneje je v Nišu osvojil nagrado za najboljšo igralsko stvaritev v predstavi San letnje noći, leta 2013 pa je na 40. mednarodnem festivalu alternativnega in novega gledališča v Novem Sadu prejel posebno pohvalo žirije za odličen scenski govor in gib.

Občinstvo ga pozna tudi z malih zaslonov, saj je igral v priljubljenih serijah, kot so Vreme smrti, Klan in Žigosani u reketu, še poroča Blic.