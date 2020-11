Znani raper na ventilatorju

Odkar je Weinstein v zaporu, je to zdaj že njegov drugi koronavirusni preplah. Takoj po obsodbi pa je v bolnišnici pristal zaradi bolečin v prsih in visokega krvnega tlaka.

Molite zanj!

osebni arhiv 50 Cent moli za svojega glasbenega kolega in prijatelja. FOTO: Osebni Arhiv

Ko so februarja obsodili padlega filmskega mogotcana 23 let za zapahi zaradi posilstva in spolnega napada, je marsikdo menil, da ga je s tem v resnici doletel dosmrtni zapor. Pač glede na njegovih 68 let ter načeto zdravje, saj se ob čezmerni teži bori še s povišanim krvnim pritiskom, težavami s srcem in sladkorno boleznijo. Zato je že konec marca, ko se je na življenje v ječi navajal komaj nekaj tednov, zadonel glasen alarm, da bo njegova pot morda še krajša, saj je staknil koronavirus. No, tako se je vsaj govorilo, dokler niso bile te trditve dva tedna pozneje ovržene, češ da se je nekatere simptome močnega prehlada zmotno pripisalo virusu.Ne nazadnje se je podatke o novem virusu, ki je lomastil po svetu, komaj dobro zbiralo. Zdaj, ko smo po večmesečnem boju s pandemijo precej bolje oboroženi z znanjem, pa se je okoli Weinsteina že v drugo razlegel preplah, tokrat menda upravičeno. Bil naj bi v zelo slabem zdravstvenem stanju, zdravniki pa naj bi bili precej prepričani, da ga je doletela koronavirusna okužba. Čakajo le še na rezultate testa, da jim to potrdi, producent pa nanje čaka v samoizolaciji.Termometer mu kaže vročino prek 38 stopinj Celzija pa tudi sicer naj bi bil v precej slabi koži. »Trenutno ne moremo ne potrditi ne zanikati okužbe s koronavirusom. Čakamo na rezultate testa. V tem času pa Harveyja budno nadzorujejo zdravstveni delavci, dobiva vso nego, ki jo potrebuje,« so sporočili njegovi predstavniki. Ali je pozitiven ali negativen, naj bi izvedel do konca tedna, v tem času pa je v karanteni. V primeru pozitivnega rezultata ga bodo premestili v močno varovano zaporniško bolnišnico.Weinstein s spremljajočimi zdravstvenimi tegobami in starostjo spada v rizično skupino. Nasprotno pa zaradi okužbe s koronavirusom ne bi smel biti v skupini z visokim tveganjem ameriški raper, ki je poleti dopolnil komaj 33 let. A vendar življenje mladega zvezdnika, ki je leta 2009 podpisal snemalno pogodbo z glasbeno založbo Def Jam Records ter sodeloval z velikimi imeni sveta glasbe, kot soin, v teh dneh visi na nitki.Kje in kdaj se je glasbenik, pred štirimi leti ovenčan z nominacijo za grammyja, okužil z nevarnim virusom, ni znano. Se je pa njegovo stanje v teh dneh obrnilo s slabšega na že skrajno slabo, saj so ga prepeljali na intenzivni oddelek chicaške bolnišnice. Morali pa so ga celo priklopiti na ventilator, ki mu pomaga dihati. »Molite za mojega fanta, ne gre mu dobro. Ta covid je resničen!« je prestrašeno čivknil 50 Cent, njegovim molitvam in pozivom pa se pridružujejo še mnogi drugi iz glasbenih vrst, npr. ​in, ki prav tako sporoča, da je njegov prijatelj Jeremih, ki mu je kot brat, v zelo slabem stanju.