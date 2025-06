Znana pevka ima raka, zdaj poslala pretresljivo sporočilo: »To je moj zadnji koncert!« (VIDEO)

Pevka Jessie J je pred nekaj dnevi razkrila, da so ji diagnosticirali raka dojke v zgodnji fazi. Kmalu zatem je 37-letna pevka nastopila na koncertu Summertime Ball na Wembleyju in sodeč po njeni objavi je bil to njen zadnji nastop. Vsaj za nekaj časa: »To je moj zadnji koncert, preden grem in premagam raka dojke!« je pevka povedala 75.000 oboževalcem. »Zato je nocoj zame tako poseben večer,«.

Med nastopom se je vsem zahvalila za podporo, še posebej svoji družini, in dejala: »Tako srečni smo, imamo toliko razlogov za življenje, toliko veselja in še toliko več moramo narediti.«

Jessie J je sicer imela vse življenje velike zdravstvene težave. Pri osmih letih so ji diagnosticirali Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, ki je povzročil možgansko kap, in nekaj časa so ji zdravniki govorili, da ne bo mogla nikoli imeti otrok. Vendar je leta 2023 rodila sina Skyja.