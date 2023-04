Znani pevec šokiran nad cenami v Rovinju, kamor Slovenci radi zahajamo

Hrvaški pevec Luka Nižetić je obiskal Rovinj in na svojem instagramu delil več utrinkov z dopustovanja v tem hrvaškem obalnem mestecu. Zmotila ga je le ena stvar, in sicer cena kajmaka v eni od rovinjskih restavracij. Svoje nezadovoljstvo je delil s številnimi sledilci.

»Če zanemarimo kepico kajmaka za 9 evrov v rovinjski restavraciji, je bilo lepo,« je zapisal.

Na njegove besede so se odzvali številni sledilci. »Kepica kajmaka 9 evrov?! So normali?«, »Naslednjič naroči brez kajmaka«, »Dobro si prišel čez. Mene je pica v Rovinju stala 20 evrov,«, »Dragi Luka, v Rovinj se ne hodi jest čevapčičev«, so negodovali.