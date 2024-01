Znani pevec obupan, nepričakovano je umrla njegova žena

Pevec James Morrison preživlja težke čase. Njegovo ženo, 45-letno Gill Catchpole, mater dveh deklic, so našli mrtvo na njunem domu.

39-letni Morrison je postal slaven leta 2006, ko je njegov album končal na lestvici desetih najboljših v Veliki Britaniji. Leto pozneje je osvojil nagrado brit za najboljšega britanskega glasbenika.

Z Gill sta bila par od njegovega 17. leta. Spoznala sta se, ko je od njegove mame najemala hišo. Viri pravijo, da je glasbenik skrušen in da se je okoli njega zbrala vsa družina, da bi mu nudila potrebno podporo.

Morrison je pred kratkim Gill opisal kot svojo junakinjo, njuno ljubezensko razmerje pa kot pravljico. Inspiracijo za album Stronger Than You Know je dobil po prezgodnjem rojstvu hčerke Ade. Deklica ima danes pet let, njuna starejša hči Elsie pa 15.

Zakaj je Gill umrla, še ni jasno, a menda njena smrt naj ne bi bila sumljiva. Tik preden je umrla, je Morrison na instagramu objavil fotografije, ki so nastale v njegovem domačem studiu.