Znani pevec ganil občinstvo s priznanjem: »Na to nisem pripravljen, mami sploh ne ve, kdo sem«

Britanski glasbeni zvezdnik Robbie Williams je na nedavnem koncertu v Leipzigu sredi nastopa naredil premor in prvič javno spregovoril pred tisoči oboževalcev o težkih zdravstvenih bitkah, ki jih bijejo člani njegove ožje družine.

V tišini, ki je zavladala nad dvorano, je 51-letni pevec priznal: »Moja mama ima demenco in ne ve več, kdo sem. Sploh ne ve, kje je. Na to nisem pripravljen,« navaja The Sun. Žal se žalost v njegovi družini ne ustavi pri materini bolezni. Williams je z občinstvom delil tudi novico o svojem očetu , ki trpi za Parkinsonovo boleznijo in ne more več zapustiti doma.

Nostalgično se je spominjal dni, ko je bil oče nepogrešljiv del njegovih nastopov: »Vsak večer je hodil z mano na oder. Ukradel je predstavo, bil šarmanten ... In zdaj sploh ne more zapustiti hiše,« je dejal strti Britanec.

Z enako nežnostjo in občudovanjem je govoril o materi svoje žene, svoji tašči, katere boj je resnično junaški. Razkril je, da se hkrati bori z lupusom, Parkinsonovo boleznijo in rakom. »Obožujem jo. Je najpogumnejša ženska, ki jo poznam. Preprosto se bori, bori, bori,« je poudaril pevec. Njegove besede so odmevale pri občinstvu, ki je v njem prepoznalo ne le zvezdnika, ampak tudi sina in moža, ki se sooča z človeškimi strahovi. »Sem v čudnem življenjskem obdobju. Pri 51 letih ... nenadoma odrasteš in se sploh ne zavedaš, kdaj se je to zgodilo. Nisem pripravljen na to,« je zaključil Williams in vse prisotne pustil v tišini, polni sočutja in občudovanja.